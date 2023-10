Η Βασιλική Σουηδική Ακαδημία Επιστημών απονέμει το Βραβείο Νόμπελ Φυσικής 2023 στους Pierre Agostini, Ferenc Krausz και Anne L’Huillier «για τις πειραματικές μεθόδους που παράγουν ταχύτατους παλμούς φωτός για τη μελέτη της δυναμικής των ηλεκτρονίων στην ύλη».

Οι Pierre Agostini, Ferenc Krausz και Anne L’Huillier έχουν επιδείξει έναν τρόπο δημιουργίας εξαιρετικά σύντομων παλμών φωτός, που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τη μέτρηση των ταχέων διαδικασιών κατά τις οποίες τα ηλεκτρόνια κινούνται ή αλλάζουν ενέργεια.

Η συμβολή τους στην επιστήμη επέτρεψε τη διερεύνηση ταχύτατων διαδικασιών που ήταν προηγουμένως αδύνατον να παρακολουθηθούν.

Ο Pierre Agostini κατάφερε να παράγει και να διερευνήσει μια σειρά από διαδοχικούς παλμούς φωτός, όπου κάθε παλμός διαρκούσε μόλις 250 attoseconds. Την ίδια στιγμή, ο Ferenc Krausz εργαζόταν με έναν άλλο τύπο πειράματος, που κατέστησε δυνατή την απομόνωση ενός μόνο φωτεινού παλμού που διήρκεσε 650 attoseconds.

Η Anne L’Huillier ανακάλυψε ότι πολλές διαφορετικές αποχρώσεις του φωτός προέκυπταν, όταν μετέδιδε υπέρυθρο φως λέιζερ μέσα από ένα ευγενές αέριο. Η L’Huillier συνέχισε να διερευνά αυτό το φαινόμενο, θέτοντας τις βάσεις για μεταγενέστερες ανακαλύψεις.

BREAKING NEWS

The Royal Swedish Academy of Sciences has decided to award the 2023 #NobelPrize in Physics to Pierre Agostini, Ferenc Krausz and Anne L’Huillier “for experimental methods that generate attosecond pulses of light for the study of electron dynamics in matter.” pic.twitter.com/6sPjl1FFzv