Η ετήσια “πνευματική ανταλλαγή”-θεσμός μεταξύ διαφορετικών γενεών επιστημόνων από το πεδίο των Μαθηματικών και της Πληροφορικής ξεκίνησε το μεσημέρι της Κυριακής στη γερμανική πόλη. Το Dnews ήταν εκεί

Ξεκίνησε η «πολιορκία» της ειδυλλιακής γερμανικής πόλης από νέους επιστήμονες που έφτασαν εκεί το Σαββατοκύριακο από κάθε γωνιά του πλανήτη για να γνωρίσουν από κοντά λαμπρούς μαθηματικούς και επιστήμονες υπολογιστών, αποδέκτες των Abel Prize, Fields Medal, IMU Abacus (γνωστό μέχρι πρότινος ως Rolf Nevanlinna Prize), ACM prize in computing και Turing, βραβείων αντίστοιχων του Νόμπελ Μαθηματικών και Πληροφορικής.

Ο διαχρονικός στόχος του Heidelberg Laureates Forum (HLF), που φέτος συμπληρώνει 10 χρόνια, είναι η δημιουργία, μέσα σε μια χαλαρή ατμόσφαιρα, μιας ζωντανής πλατφόρμας επιστημονικής αλληλεπίδρασης, ενός φόρουμ έμπνευσης και ευκαιριών, αλλά και ανταλλαγής ιδεών και εμπειριών μεταξύ των βραβευμένων “εγκεφάλων” των Μαθηματικών και της Επιστήμης των Υπολογιστών και των πολλά υποσχόμενων μυαλών της νέας γενιάς.

credits: HLF2022

Όπως κάθε χρόνο έτσι και φέτος, 200 συνολικά νεαροί επιστήμονες (100 από το πεδίο της Πληροφορική και 100 από των Μαθηματικών) από περισσότερες από 50 χώρες, οι οποίοι επιλέχθηκαν από ειδική επιτροπή του ιδρύματος που υποστηρίζει το HLF, θα συναντήσουν 33 κατόχους των παραπάνω βραβείων και για ένα πενθήμερο (24-29 Σεπτεμβρίου), θα παρακολουθήσουν μοναδικές διαλέξεις και συζητήσεις και θα συμμετάσχουν, μέσω ποικίλων δραστηριοτήτων, ενεργά στον επιστημονικό διάλογο.

Αξίζει να σημειωθεί πως από την εποχή έναρξης του θεσμού μέχρι σήμερα περισσότεροι από 250 βραβευμένοι επιστήμονες-«ηγέτες» στο πεδίο των Μαθηματικών και της Πληροφορικής, έχουν αποδεχτεί την πρόσκληση να συναντήσουν την επόμενη γενιά των ερευνητών που έχουν την προοπτική να αγγίξουν την κορυφή στο μέλλον.

credits: HLF2022

Μια μοναδική πνευματική ανταλλαγή στην πόλη των ιδεών

Η διοργάνωση του ετήσιου αυτού φόρουμ είναι το αποτέλεσμα μιας κοινής πρωτοβουλίας του Heidelberg Institute for Theoretical Studies, HITS (Ινστιτούτου Θεωρητικών Σπουδών της Χαϊδελβέργης) και του Klaus Tschira Stiftung (KTS). Και τα δυο ιδρύματα ιδρύθηκαν με πρωτοβουλία του Γερμανού φυσικού Klaus Tschira (1940 - 2015), γνωστού και ως “τιτάνα του software”, δημιουργού της εταιρείας SAP, του μεγαλύτερου παραγωγού λογισμικού διαχείρισης επιχείρησης παγκοσμίως. Ο ίδιος, ως υποστηρικτής του αντίστοιχου ετήσιου θεσμού Lindau Nobel Laureate Meetings για Νομπελίστες Φυσικής, Χημείας και Φυσιολογίας ή Ιατρικής, που πραγματοποιείται σε ετήσια βάση στην Βαυαρική πόλη Lindau, εμπνεύστηκε την ιδέα για τη δημιουργία ενός αντίστοιχου φόρουμ για τους δύο κρίσιμους επιστημονικούς κλάδους των Μαθηματικών και της Επιστήμης των Υπολογιστών.

Η ιδέα συζητήθηκε αρχικά στα τέλη του 2011 από επιστήμονες και από εκπροσώπους του “Mathematisches Forschungszentrum Oberwolfach” και του “Schloss Dagstuhl – Leibniz Center for Informatics”, και κατόπιν υποβλήθηκε επίσημα ως πρόταση στους οργανισμούς Norwegian Academy of Science and Letters, International Mathematical Union και Association for Computing Machinery, που απονέμουν τα παραπάνω βραβεία.

credits: HLF2022

Στις 22 Μαΐου του 2012 υπογράφηκε στο Όσλο η επίσημη συμφωνία μεταξύ των διοργανωτών και των φορέων ανάθεσης -με την ευκαιρία της 10ης τελετής απονομής των “Abel Prize”- και τον Μάιο του 2013 ιδρύθηκε επίσημα το Ίδρυμα Heidelberg Laureates Forum ως υποστηρικτής του αντίστοιχου ετήσιου θεσμού στη Χαϊδελβέργη.

Στις 18 Σεπτεμβρίου του 2013 ξεκίνησε η πρώτη συνάντηση 30 κορυφαίων επιστημόνων παλαιότερων γενεών με νέους ερευνητές από όλο τον κόσμο. Σήμερα, το HLF υποστηρίζεται από ένα παγκόσμιο επιστημονικό δίκτυο ιδρυμάτων-εταίρων, το οποίο περιλαμβάνει ακαδημίες επιστημών, υπουργεία, πανεπιστημιακές σχολές και τμήματα, ερευνητικούς οργανισμούς, ιδρύματα, εταιρείες, διεθνείς οργανώσεις. Στους εταίρους συμπεριλαμβάνεται και ένα ελληνικό εργαστήριο, το Εργαστήριο Βιοπληροφορικής και Ανθρώπινης Ηλεκτροφυσιολογίας (BiHELab)του Ιονίου Πανεπιστημίου, στο οποίο ηγείται ο καθηγητής Παναγιώτης Βλάμος.

Η Τεχνητή Νοημοσύνη στο επίκεντρο του φόρουμ

Οι συμμετέχοντες στο φόρουμ καλούνται φέτος να διερευνήσουν τις εφαρμογές και τις επιπτώσεις της Τεχνητής Νοημοσύνης στη ζωή των ανθρώπων, αφού οι εξελίξεις στο πεδίο, αλλά και οι κοινωνικές και ηθικές επιπτώσεις της, αποτελούν φέτος το “Ηot topic” της συνάντησης που λαμβάνει χώρα στο Νέο Πανεπιστήμιο της πόλης.

Μια ομάδα πρωτοπόρων ερευνητών μοιρασμένων σε δυο πάνελ με τίτλους: “Generative AI: Promises and Perils” και “How Do We Ensure AI Benefits Humans?”, θα συζητήσει εκτενώς αυτό το επαναστατικό πεδίο, δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στις πιθανές εφαρμογές καθώς και σε ορισμένες από τις ηθικές επιπτώσεις του και απαντώντας σε ερωτήματα που είναι εγγενή στην τεχνολογία. Ανάμεσα στους συνομιλητές είναι ο Vinton G. Cerf, γνωστός ευρέως ως ένας από τους «πατέρες του Διαδικτύου», o Ινδοαμερικανός θεωρητικός επιστήμονας υπολογιστών Sanjeev Arora, ο Partner Research Manager της Microsoft, Sebastien Bubeck, η καθηγήτρια και ερευνήτρια σε συστήματα υπολογιστών Margo Ilene Seltzer, κ.ά

credits: HLF2022

Στη λίστα των 33 «Σοφών» που συμμετέχουν στη φετινή διοργάνωση, περιλαμβάνονται o κορυφαίος Jack Dongarra που άνοιξε τον δρόμο στους υπερυπολογιστές, η κρυπτογράφος της Microsoft Yael Tauman Kala, o Ρωσοαμερικανός Alexei “Alyosha” A. Efros, καθηγητής στο Πανεπιστήμιο της Καλιφόρνια στο Μπέρκλεϋ, ευρέως αναγνωρισμένος για τη συμβολή του στην υπολογιστική όραση, ο Αμερικανός επιστήμονας υπολογιστών Jeffrey David Ullman, τα βιβλία του οποίου για τους μεταγλωττιστές, τη θεωρία του υπολογισμού, τις δομές και τις βάσεις δεδομένων θεωρούνται πρότυπα στα πεδία τους, o Αμερικανός μηχανικός και επιχειρηματίας Robert “Bob” Melancton Metcalfe, που με το Ethernet συνέβαλε στην ανάπτυξη του Διαδικτύου τη δεκαετία του 1970, και ο Έλληνας Ιωσήφ Σηφάκης, ένας εκ των κορυφαίων επιστημόνων παγκοσμίως στον τομέα της Πληροφορικής, που το 2007 τιμήθηκε με το “ACM Turing Award” για την εργασία του στον έλεγχο μοντέλων, μιας μεθόδου τυπικής επαλήθευσης πληροφοριακών συστημάτων.

Εκτός από τις παραδοσιακές διαλέξεις, το φετινό HLF θα περιλαμβάνει πολλές νέες μορφές επιστημονικής αλληλεπίδρασης, όπως είναι τα σύντομα “Spark Sessions” που θα εμπνεύσουν και θα πυροδοτήσουν συζητήσεις μεταξύ του κοινού, αλλά και οι “Lightning Talks”, όπου οι βραβευθέντες θα περιοριστούν σε μία διαφάνεια για να παρουσιάσουν μια ιδέα, μια σημαντική ανακάλυψη, μια ερευνητική ερώτηση ή ακόμα για να δώσουν μια συμβουλή στους συμμετέχοντες νέους ερευνητές, όπως ο καθηγητής Σηφάκης που φέτος θα περιοριστεί σε μια “Lightning Talk” με τίτλο: “Testing System Intelligence”.

credits: HLF2022

Αξίζει να σημειωθεί πως ανάμεσα στους επίσημους προσκεκλημένους που θα παρακολουθήσουν τις εργασίες του Heidelberg Laureates Forum είναι ο Καθηγητής του Τμήματος Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, κ. Γιάννης Ιωαννίδης, ο οποίος είναι Πρόεδρος-και ο πρώτος Έλληνας-της Association for Computing Machinery (ACM), της μεγαλύτερης ένωσης επιστημόνων κι επαγγελματιών Πληροφορικής στον κόσμο και ο Καθηγητής του Τμήματος Πληροφορικής και διευθυντής του Εργαστηρίου Βιοπληροφορικής και Ανθρώπινης Ηλεκτροφυσιολογίας (Bihelab) του Ιονίου Πανεπιστημίου, κ. Παναγιώτης Βλάμος.

Η εβδομάδα θα περιλαμβάνει επίσης πολλές ειδικές εκδηλώσεις για τον εορτασμό της δέκατης επετείου του HLF.

Όποιος επιθυμεί μπορεί να παρακολουθήσει ζωντανά μέσω του X (παλαιότερα Twitter) @HLForum ή ακολουθώντας το #HLF23. Το 10ο HLF θα συνοδεύεται επίσης από τακτικά επεισόδια του HLFF Vlog, που δημοσιεύονται στον ιστότοπο και το κανάλι του HLF στο YouTube, με αποκλειστικά αποσπάσματα του προγράμματος, των ομιλητών και των παρευρισκομένων