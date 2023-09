Οι φυσικοί της «Θεωρίας όλης της ύλης» αλλά και ανοσολόγοι πίσω από μια πρωτοποριακή θεραπεία του καρκίνου, είναι μεταξύ των νικητών των βραβείων “Breakthrough 2024”, του πιο προσοδοφόρου βραβείου στην επιστήμη.

Το βραβείο Breakthrough είναι το μεγαλύτερο διεθνές βραβείο για την επιστήμη στον κόσμο. Το ευρέως γνωστό ως «Όσκαρ της Επιστήμης» καθιερώθηκε το 2012, από τους Sergey Brin, Priscilla Chan, Mark Zuckerberg, Julia και Yuri Milner και Anne Wojcicki για να γιορτάσει τα επιστημονικά «θαύματα» της εποχής μας.

Οι 11 φετινοί νικητές των πέντε κύριων βραβείων - 3 στις βιοεπιστήμες, 1 στη θεμελιώδη φυσική και 1 στα μαθηματικά – θα λάβουν ο καθένας από τρία εκατομμύρια δολάρια. Επίσης 12 φυσικοί και μαθηματικοί που βρίσκονται σε πρώιμη φάση της καριέρας τους μοιράζονται 6 βραβεία New Horizons in Physics αξίας $100.000 και 3 γυναίκες μαθηματικοί που ολοκλήρωσαν πρόσφατα το διδακτορικό τους, θα λάβουν η καθεμία έλαβε ένα βραβείο Maryam Mirzakhani New Frontiers Prize αξίας $50.000. Συνολικά όλοι οι βραβευθέντες θα λάβουν περίπου 17 εκατομμύρια δολάρια, ανεβάζοντας το ποσό που έχει χορηγηθεί κατά τη διάρκεια των έντεκα ετών του Βραβείου Breakthrough στα 308 εκατομμύρια δολάρια.

Ο John Cardy, επίτιμος καθηγητής στο Πανεπιστήμιο της Οξφόρδης, μοιράζεται το φετινό βραβείο φυσικής με τον Alexander Zamolodchikov για τη συμβολή τους στη στατιστική φυσική και την κβαντική θεωρία πεδίου – ένα κυρίαρχο θεωρητικό πλαίσιο που χρησιμοποιείται από τους φυσικούς για να περιγράψουν τις θεμελιώδεις αλληλεπιδράσεις στη φύση και για να διατυπώσουν μοντέλα που περιγράφουν τη φυσική περίπλοκων κβαντικών συστημάτων στη στερεά κατάσταση.

credits: breakthroughprize .org/ John Griffin - Stony Brook University

Οι μαθηματικοί τύποι και οι ιδέες που ανέπτυξαν οι δυο φυσικοί έχουν βελτιώσει την επιστημονική κατανόηση των ιδιοτήτων των διαφορετικών υλικών και του τρόπου μετάβασης τους μεταξύ διαφορετικών καταστάσεων, καθώς και την πρόβλεψη του τρόπου συμπεριφοράς τους σε διαφορετικές συνθήκες, και έχουν εκτεταμένες εφαρμογές σε διάφορους κλάδους της φυσικής και των μαθηματικών, από τις μαύρες τρύπες έως τους υπεραγωγούς.

«Μας βοηθούν επίσης στην κατανόηση των δυναμικών διεργασιών που μπορεί να συμβαίνουν σε πράγματα όπως η κβαντική εμπλοκή, η οποία είναι πολύ σημαντική

για τους κβαντικούς υπολογιστές», σχολιάζει ο Cardy στον Guardian.

Πρώην ορειβάτης και δεινός ελαιοχρωματιστής, ο Cardy είπε ότι η εκτίμηση της ομορφιάς υποστήριξε όλα του τα ενδιαφέροντα, είτε αυτή ήταν η ομορφιά των

βουνών, είτε των μαθηματικών εξισώσεων. «Είναι μια ιδέα που είναι πολύ σημαντική για μένα», πρόσθεσε.

Βραβείο στις βιοεπιστήμες

Μεταξύ των νικητών των βραβείων για τις βιοεπιστήμες είναι ο Carl June και ο Michel Sadelain, οι οποίοι πρωτοστάτησαν στην ανάπτυξη γενετικά τροποποιημένων ανοσοκυττάρων σχεδιασμένων να αναγνωρίζουν και να καταστρέφουν τον καρκίνο ενός ατόμου, γνωστά ως “Car-T cells”. Οι CARs είναι πρωτεΐνες που επιτρέπουν στα Τ-λεμφοκύτταρα να αναγνωρίζουν μια συγκεκριμένη πρωτεΐνη (αντιγόνο) των καρκινικών κυττάρων. Τα τροποποιημένα CAR T-λεμφοκύτταρα καλλιεργούνται σε μεγάλους αριθμούς στο εργαστήριο και στη συνέχεια χορηγούνται γενετικά τροποποιημένα στους ασθενείς με σκοπό να αναγνωρίζουν τα καρκινικά κύτταρα και να τους επιτίθενται. Αυτά τα «ζωντανά φάρμακα» διερευνώνται ως πιθανή θεραπεία για τον σοβαρό λύκο, μια αυτοάνοση ασθένεια που μπορεί να προκαλέσει απειλητική για τη ζωή βλάβη στην καρδιά, τους πνεύμονες, τον εγκέφαλο και τα νεφρά.

Ο Sadelain είπε στον Guardian ότι από διδακτορικός φοιτητής είχε την ιδέα να δώσει στα Τ-κύτταρα μια «ώθηση νοημοσύνης» δίνοντάς τους γενετικά οδηγίες σχετικά με

το ποια κύτταρα να στοχεύσουν, «συνειδητοποιώντας ότι τα εμβόλια δεν είναι πάντα αποτελεσματικά, δεν είναι πάντα αρκετά γρήγορα, και κυρίως στον καρκίνο, δεν είναι

αρκετά δυνατά για να τον ξεπεράσουν».

Επίσης, βραβείο στις βιοεπιστήμες έλαβε και μια ερευνητική ομάδα που έχει παίξει καθοριστικό ρόλο στη γενετική αιτιολογία της Πάρκινσον και μια τριάδα επιστημόνων που εδρεύουν στην Vertex Pharmaceuticals στη Μασαχουσέτη των ΗΠΑ, οι οποίοι εντόπισαν έναν συνδυασμό φαρμάκων που επιδιορθώνουν την ελαττωματική πρωτεΐνη του καναλιού χλωρίου σε ασθενείς με κυστική ίνωση.

Ο καθηγητής Andrew Singleton, του οποίου η ανακάλυψη ότι οι μεταλλαγές σε ένα γονίδιο που ονομάζεται LRRK2 στηρίζουν ορισμένες από τις νευρωνικές βλάβες που συμβαίνουν σε ασθενείς με νόσο του Πάρκινσον, περιέγραψε τον εαυτό του «ως αισιόδοξο που πάντα καθοδηγούνταν από την πεποίθηση ότι η έρευνά του θα οδηγούσε κάποτε σε μια θεραπεία - ακόμη και αν έκανε “λάθος στο 99,9% των περιπτώσεων”». Ένα φάρμακο που στοχεύει την πρωτεΐνη LRRK2 βρίσκεται ήδη σε κλινικές δοκιμές τελευταίου σταδίου.

Το βραβείο μαθηματικών πήγε στον καθηγητή Simon Brendle στο Πανεπιστήμιο Κολούμπια της Νέας Υόρκης για τη μετασχηματιστική συμβολή του στη διαφορική γεωμετρία – έναν κλάδο που μελετά τη γεωμετρία λείων σχημάτων και χώρων.

«Το έργο αυτών των βραβευθέντων είναι πολύ εντυπωσιακό, είτε αφορά την εξερεύνηση μιας αφηρημένης ιδέας είτε την αποκάλυψη των αιτιών ανθρώπινων ασθενειών και την παραγωγή αποτελεσματικών θεραπειών που επηρεάζουν εκατομμύρια ζωές», δήλωσαν στον Guardian η Priscilla Chan και ο Mark Zuckerberg, δύο από τους ιδρυτές του βραβείου Breakthrough.

«Η συλλογική νοημοσύνη της ανθρωπότητας είναι το πιο σημαντικό μας επίτευγμα. Μεγάλοι επιστήμονες και ανάμεσά τους βραβευμένοι με το Breakthrough Prize, βρίσκονται στην πρώτη γραμμή αυτού του απίστευτου φαινομένου στο Σύμπαν μας», πρόσθεσε ο Yuri Milner.