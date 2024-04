Απευθύνοντας τα συγχαρητήριά του, ο Υπουργός Υγείας, Άδωνις Γεωργιάδης στον αρχηγό της αξιωματικής αντιπολίτευσης κ. Κασσελάκη για την ανακοίνωσή του όπου καταδικάζει την επίθεση του Ιράν στο Ισραήλ, καθώς, όπως είπε «είναι ασφαλώς προς τη σωστή κατεύθυνση», τόνισε πω πρόκειται για μια συγκλονιστικά θετική εξέλιξη και μια μεγάλη πρόοδο για την Ελλάδα.

Μιλώντας στο Πρώτο Πρόγραμμα, ο κ. Γεωργιάδης τόνισε χαρακτηριστικά «στο κομμάτι του φιλοδυτικού του προσανατολισμού, θέλω και να τον ενθαρρύνω και να τον επαινέσω. Εμένα ενδιαφέρει πάντα το συμφέρον της Ελλάδος. Το συμφέρον της Ελλάδας είναι με τη Δύση».

«Το κόμμα που λέγεται ΣΥΡΙΖΑ, ένα κόμμα που στο παρελθόν είχε βουλευτές πάνω σε καράβια που πήγαιναν στη Γάζα, ένα κόμμα που έχει πολιτικά στελέχη που κάνανε καριέρα με τις παλαιστινιακές μαντίλες και με τις διαδηλώσεις κατά της Αμερικής και της Δύσης, παίρνει μια τόσο ξεκάθαρη υπέρ του Ισραήλ, θέση. Αυτό είναι μεγάλη πρόοδος για την Ελλάδα. Έρχεται σε συνέχεια της πολιτικής του Αλέξη Τσίπρα, ο οποίος σεβάστηκε τη στρατηγική σχέση Ελλάδας-Ισραήλ, που ξεκίνησε ο Γιώργος Παπανδρέου, αλλά οικοδόμησε ο πρωθυπουργός Αντώνης Σαμαράς και που συνεχίζει και τώρα ο Κυριάκος Μητσοτάκης» επισήμανε.

Με αφορμή και την παρουσία του κ, Κασσελάκη στις καθιερωμένες εορταστικές εκδηλώσεις στη Νέα Υόρκη για την 25ης Μαρτίου, ο κ. Γεωργιάδης ανέφερε τα εξής. «Ο κ. Κασσελάκης θα τρελάνει τους Συριζαίους. (…) Είσαι ψηφοφόρος, μέλος ή στέλεχος του Συνασπισμού Ριζοσπαστικής Αριστεράς, έχεις περάσει μια ζωή, από τα παιδικά σου χρόνια στις πορείες στο Πολυτεχνείου κατά της αμερικάνικης πρεσβείας με συνθήματα τύπου ΕΟΚ και ΝΑΤΟ το ίδιο συνδικάτο, έξω οι βάσεις του θανάτου, όχι στους εξοπλισμούς, όχι στο Ισραήλ, ναι στην Παλαιστίνη, έξω από το ΝΑΤΟ. Τα έχεις πει όλα αυτά, όχι μια φορά, αλλά επί σειρά δεκαετιών. Και έρχεται ο νέος σου πρόεδρος και λέει, το ΝΑΤΟ είναι μια ιερά αμυντική συμμαχία, αυτό δεν το έχω πει ούτε κι εγώ, είναι, έχει δίκιο ο κ. Κασσελάκης, απλά έχει τύχει να μην το έχω πει, είναι μια ιερά αμυντική συμμαχία και ότι σε αυτή την συμμαχία η Ελλάδα όχι μόνο πρέπει να συμμετέχει ως μέλος αλλά να συμμετέχει και σε στρατιωτικές αποστολές και καλώς στέλνει τη φρεγάτα στην Ερυθρά Θάλασσα. Αυτά είναι μια συγκλονιστική το τονίζω θετική εξέλιξη για τη χώρα. Γιατί όταν και ο Συνασπισμός Ριζοσπαστικής Αριστεράς συντάσσεται με τις φιλοατλαντικές δυνάμεις, σημαίνει ότι στη μεγάλη πλειοψηφία η Ελλάδα επιλέγει επιτέλους τη Δύση. Εκεί που θα έπρεπε να είναι πάντα».

Ο υπουργός Υγείας ευχήθηκε να υπάρξει αυτοσυγκράτηση και εξέφρασε την προσδοκία πως δεν θα υπάρξει άμεσα τουλάχιστον ένα πολύ μεγάλο χτύπημα από το Ισραήλ στο Ιράν, έτσι ώστε να αποφευχθεί η έναρξη ενός γενικευμένου πολέμου στην Μέση Ανατολή καθώς οι επιπτώσεις θα αφορούν προφανώς όχι μόνο στην Μέση Ανατολή, αλλά όλο τον κόσμο και σίγουρα και τη χώρα μας.

«Συντάσσομαι απολύτως με το Ισραήλ. Όταν μια δημοκρατία συγκρούεται με ένα θεοκρατικό, τυραννικό καθεστώς, εμείς είμαστε με τη δημοκρατία»

«Συντάσσομαι απολύτως με το Ισραήλ. Δεν υπάρχει κανένας λογικός και πολιτισμένος άνθρωπος στον κόσμο που δεν αντιλαμβάνεται ότι όταν ένα κράτος δέχεται συντονισμένη πυραυλική επίθεση στο έδαφός του από ένα άλλο κράτος, εμείς είμαστε με τον αμυνόμενο. Όταν μια δημοκρατία συγκρούεται με ένα θεοκρατικό, τυραννικό καθεστώς, εμείς είμαστε με τη δημοκρατία» ξεκαθάρισε ο κ. Γεωργιάδης. Επιπλέον, επισήμανε πως για πρώτη φορά σημειώνεται μια επίθεση του κράτους που λέγεται Ιράν.

«Είναι άλλο αυτό που συνέβαινε μέχρι τώρα. Το Ιράν χτύπαγε το Ισραήλ είτε μέσω της Χεζμπολάχ, είτε μέσω της Χαμάς, είτε μας των Χούτι. Άλλο πράγμα οι επιθέσεις στο Ισραήλ από δυνάμεις υποστηριζόμενες από το Ιράν και άλλο πράγμα η επίθεση απευθείας από το Ιράν αυτό καθαυτό» ανέφερε ο κ. Γεωργιάδης.

Η απάντησή του στην κριτική της Ακρίτα για «παραποίηση του εθνικού μας συμβόλου»

Σχετικά με την ανάρτησή του σε πλατφόρμα των social media, που εμφανίζει τις σημαίες Ελλάδας και Ισραήλ ενωμένες και για την οποία, ενοχλημένη η κ. Ακρίτα έκανε λόγο για «παραποίηση του εθνικού μας συμβόλου», ο υπουργός σχολίασε πως «οι δύο χθεσινές αναρτήσεις της, βρίθουν εμπάθειας, βρίθουν υποκρισίας και βρίθουν άγνοιας».

«Εμπάθειας, γιατί βασικό σκοπό έχουν να χτυπήσουν Άδωνι Γεωργιάδη, δεν έχουν πολιτικά χαρακτηριστικά. (…) Υποκρισίας, γιατί αναφέρει τη δήθεν παραποίηση της ελληνικής σημαίας. Το να βάζεις δύο σημαίες δίπλα δίπλα δεν είναι παραποίηση. (…) Είναι παραποίηση να πάρεις μια σημαία και να την αλλάξεις, όχι να βάλεις δύο σημαίες στο πλάι, μισή και μισή για να δείξεις τους στενούς δεσμούς. Αυτό στην παγκόσμια γλώσσα δεν είναι παραποίηση. (…)

Η υποκρισία έγκειται στο ότι η κ. Ακρίτα, όταν είχε γίνει η φασαρία με το έργο στη Νέα Υόρκη, με την ροζ σημαία εκείνης της καλλιτέχνιδος, η κ. Ακρίτα είχε υπερασπιστεί τη ροζ σημαία, είχε πείτε αυτό δεν είναι παραποίηση και δεν μιλάμε για παραποίηση όταν στέλνουμε ένα μήνυμα. Σπεύδω να τονίσω ότι ήμουν από τους πολιτικούς που είχα πει ότι δεν με ενόχλησε η σημαία και δεν τη θεώρησα προσβλητική. (…) Άγνοια, είναι το χειρότερο από τα τρία στην προκειμένη περίπτωση, γιατί δεν έχει την παραμικρή ιδέα τι λέει ο δυτικός κόσμος. Το We Stand with Israel, που είναι αυτό που ανέβασα είναι σύνθημα όλων των δυτικών κρατών και ανέβασα σήμερα το πρωί και την ανάρτηση στα αγγλικά του Κυριάκου Μητσοτάκη, ο οποίος γράφει We Stand with Israel, ακριβώς αυτό που ανέβασα εγώ. Δεν σημαίνει, λέμε να επιτεθεί το Ισραήλ στο Ιράν, σημαίνει ότι είμαστε υπέρ της ύπαρξης του κράτους του Ισραήλ και είμαστε μαζί του στην προσπάθειά του να αμυνθεί στην επίθεση που δέχθηκε από το Ιράν. Η ανάρτηση έγινε το βράδυ όταν πήγαιναν τα drone στο Ισραήλ».