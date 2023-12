Νέα διάσταση στις συνθήκες σύλληψής της ως εμπλεκόμενη της πολύκροτης υπόθεσης Qatargate, δίνει με συνέντευξή της στο βρετανικό δίκτυο Sky News η Εύα Καϊλή... «απασφαλίζοντας» κατά παντός υπευθύνου.

Η πρώην αντιπρόεδρος του ευρωκοινοβουλίου επιμένει στην αθωότητά της, υποστηρίζοντας και σε αυτή την συνέντευξή της ότι δεν γνώριζε τίποτε για τα χρήματα που βρέθηκαν στο διαμέρισμά της στις Βρυξέλλες. Τη στιγμή μάλιστα που δεν της έχουν απαγγελθεί επίσημα κατηγορίες και επέστρεψε στη δουλειά της ως ανεξάρτητη ευρωβουλευτής, δηλώνει αποφασισμένη να καταβάλει κάθε νομική προσπάθεια προκειμένου να καθαρίσει το όνομά της.

The Greek politician that is fighting to clear her name



