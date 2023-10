«Συνιστούμε στους Έλληνες πολίτες την αποφυγή, εκτός των απολύτως απαραίτητων, επισκέψεων στο Ισραήλ, τα Παλαιστινιακά Εδάφη και τον Λίβανο», αναφέρει το υπουργείο Εξωτερικών σε ανακοίνωσή του.

Announcement by the Ministry of Foreign Affairs on non essential travels to Israel, the Palestinian Territories and Lebanon.



We advise Greek citizens to avoid, except when absolutely necessary, non essential travels to Israel, the Palestinian Territories and Lebanon.