Ποιος ευθύνεται για την ακρίβεια

And the winner is … με ποσοστό 52% η Πολιτεία. Και αυτό δεν το λέμε εμείς αλλά 1 στους 2 καταναλωτές που συμμετείχαν στην έρευνα της thelonglust του Βαγγέλη Σκούρα που πραγματοποιήθηκε τον Μάρτιο σε δείγμα 1.200 καταναλωτών.

Στη δεύτερη θέση βρίσκονται οι προμηθευτές, αυτό πιστεύουν 4 στους 10 Έλληνες και ακολουθούν με ποσοστό 38% τα σούπερ μάρκετ και με 37% το γενικότερο οικονομικό κλίμα.

Πάντως την ερώτηση ποιοι αισχροκερδούν νικητές αναδεικνύονται με ποσοστό 74% τα σούπερ μάρκετ. Όσο για το ποιο σούπερ μάρκετ αισχροκερδεί περισσότερο την πρώτη θέση καταλαμβάνει ο ΑΒ Βασιλόπουλος με ποσοστό 65%, ακολουθεί ο Μασούτης με 27% και η Lidl με 20%, ο Μασούτης με 11% και Σκλαβενίτης με 10%.

Ο Σκλαβενίτης είναι η αλυσίδα που συγκεντρώνει μακράν τις περισσότερες θετικές γνώμες αφού σκοράρει στην πρώτη θέση σε 7 από τις 13 μεταβλητές που προσμετρήθηκαν στην έρευνα, ως προς την ποικιλία προϊόντων, ευκολία, σχέση ποιότητας - τιμής, εξυπηρέτηση και φιλικό προσωπικό.

Νέο deal προ των πυλών από τον Πάνο Γερμανό

Τη Δευτέρα, όπως έμαθα γνωστοποιήθηκε στην Επιτροπή Ανταγωνισμού η συγκέντρωση με την οποία οι επιχειρήσεις «Rucio Investment S.à.r.l.», «Rocinante Investments S.à.r.l.» και η «Grey Squirrel Services Ltd», η οποία είναι μέλος του Ομίλου Olympia, συμφερόντων του Πάνου Γερμανού, σκοπεύουν να αποκτήσουν κοινό έλεγχο της «SoftOne».

Η Rucio είναι αλλοδαπό νομικό πρόσωπο, το οποίο έχει συσταθεί σύμφωνα με το δίκαιο του Λουξεμβούργου, και συμμετέχει άμεσα με ποσοστό 21,21% στη SoftOne. H Rocinante είναι αλλοδαπό νομικό πρόσωπο, το οποίο έχει συσταθεί σύμφωνα με το δίκαιο του Λουξεμβούργου, και συμμετέχει άμεσα με ποσοστό 21,21% στη SoftOne.

H Grey Squirrel είναι κυπριακή εταιρεία, η οποία δραστηριοποιείται στους τομείς της διανομής, του λογισμικού (μέσω της άμεσης συμμετοχής της κατά ποσοστό 33,34% στη SoftOne) και των εμπορικών ακινήτων.

Η SoftOne είναι ελληνική εταιρεία που δραστηριοποιείται στον κλάδο της πληροφορικής και, ειδικότερα, στην αγορά προϊόντων (εφαρμογών) και υπηρεσιών λογισμικού για επιχειρήσεις (enterprise application software).

Η χρυσοτόκος όρνιθα του real estate

Στις 1.299 έφτασαν το πρώτο δίμηνο του έτους οι νέες αιτήσεις για Golden Visa ανεβάζοντας τον συνολικό τους αριθμό στις 24.000 από την ημέρα που ξεκίνησε το πρόγραμμα και τις επενδύσεις πάνω από 6 δισ. Ευρώ.

Σύμφωνα με τα στοιχεία του υπ. Μετανάστευσης και Ασύλου, κατά τη διάρκεια του 2023 εγκρίθηκαν 4.444 άδειες, που αντιστοιχούν σε πωλήσεις ακινήτων ελάχιστης αξίας 1,1 δισ. ευρώ. Το πρώτο δίμηνο φέτος χορηγήθηκαν 664 άδειες.

Οι χρυσές επενδύσεις της Δράμας

Μπορεί να μην του δίνει κανείς σημασία, ή τη σημασία που του αρμόζει αλλά το μάρμαρο αποτελεί για κάποιος μια σταθερή επένδυση. Στην προκειμένη περίπτωση για την Ικτίνος που απέκτησε πρόσφατα δύο νέα λατομεία στη Δράμα για παραγωγή λευκού μαρμάρου και δύο ακόμη στη Λιβαδειά. Σε ότι αφορά τα έργα που υλοποιεί στο εξωτερικό όπως έμαθα ένα βρίσκεται στη Νέα Υόρκη (Αστόρια), ένα ακόμα στο Μεξικό, με την κατασκευή νέας ξενοδοχειακής μονάδας. Επίσης η εταιρεία συμμετείχε σε δύο μεγάλα ξενοδοχεία και τα δύο της Marriott, στην Ινδία. Για το τέλος σας άφησα τη Σαουδική Αραβία, που εισφέρει το 10% του τζίρου της Ικτίνος.