Το deal Ξενοκώστα με την Attica

Τέλη Μαΐου υπολογίζεται ότι θα υπογραφεί η σύμβαση της ONEX του Πάνου Ξενοκώστα με την Attica. Αυτό αποκάλυψε σε δημοσιογράφους ο επικεφαλής των Ναυπηγείων Ελευσίνας. Η συμφωνία με την Attica αφορά τη ναυπήγηση ενός επιβατηγού οχηματαγωγού πλοίου, μήκους 100 μέτρων, το οποίο θα είναι dual fuel με μεθανόλη. Επίσης στις εγκαταστάσεις των ναυπηγείων Ελευσίνας θα κατασκευαστούν και δύο ρυμουλκά μήκους 28 μέτρων για λογαριασμό ελληνικής εταιρείας. Σε αυτές τις δουλειές προσθέστε και την επισκευή δύο ακτοπλοϊκών από την Αλγερία, ενώ τα Ναυπηγεία διεκδικούν και μία διεθνή συνεργασία, για την κατασκευή ενός ακόμα επιβατηγού οχηματαγωγού, από εταιρεία που εδρεύει εκτός Ευρώπης.

Η Golden Visa τινάζει στον αέρα την κτηματαγορά

Εξελίξεις εντός της επόμενης εβδομάδας για την Golden Visa. Ο υπουργός Κωστής Χατζηδάκης, ετοιμάζεται να κατεβάσει ρύθμιση για την αύξηση του ορίου της επένδυσης στα 800.000 ευρώ. Ο Υπουργός δεν θέλει να αποκαλύψει όλο το σχέδιο πριν το κατεβάσει στη Βουλή. Αλλά ειλικρινά δεν χρειάζεται και πολύ μυαλό για να δει κανείς ποιες είναι, οι αρνητικές, επιπτώσεις από την Golden Visa στην κτηματαγορά. Οι τιμές έχουν πετάξει στον Θεό έχοντας φέρει στα όρια τους τους Έλληνες.

Κόκκινα κάρτα από την DBRS

Τη χειρότερη επίδοση στην Ευρωζώνη στις χορηγήσεις στεγαστικών δανείων προς νοικοκυριά καταγράφοντας αρνητικό ρυθµό, -1,7% τον Ιανουάριο, εμφάνισε η Ελλάδα σύμφωνα με την DBRS. Στην Ευρωζώνη την ίδια περίοδο σημειώθηκε αύξηση 0,3%.

Η DBRS, αναφέρεται και στα υψηλά επιτοκιακά έσοδα των ελληνικών τραπεζών, που ενισχύθηκαν κατά 51% σε ετήσια βάση φτάνοντας στο τέλος του 2023 στα 8,1 δισ. ευρώ έναντι 5,4 δισ. ευρώ το 2022. Αυτό σύµφωνα µε την DBRS οφείλεται στην εκταµίευση δανείων που συνδέονται µε την ανάπτυξη της χώρας και τα κεφάλαια του Ταµείου Ανάκαµψης.

Την ίδια στιγμή τα έσοδα από προµήθειες ανήλθαν το 2023 σε 1,8 δισ. ευρώ έναντι 1,7 δισ. ευρώ το 2022, καταγράφοντας άνοδο κατά 7%, λόγω της αύξησης των εσόδων από συναλλαγές, της δραστηριότητας από χορηγήσεις και της δραστηριότητας από την αύξηση των πωλήσεων επενδυτικών και τραπεζοασφαλιστικών προϊόντων.

Το Όσκαρ του Βασιλάκη

And the Oscar goes to … Ευτύχης Βασιλάκης. Στον επικεφαλής της Aegean απονεμήθηκε χθες το βραβείο του Έλληνα «Επιχειρηµατία της χρονιάς» 2023 από την EY Ελλάδος. Και πραγματικά η χθεσινή βράβευση δεν εξέπληξε την αγορά αντιθέτως πολλοί ήταν αυτοί που σχολίασαν ότι ίσως να ήταν καλύτερα κάποια στιγμή να βραβευθεί και κάποιος όχι και τόσο προβεβλημένος επιχειρηματίας που δεν έχει την ανάγκη ενός ακόμη … Oscar.

Εκτός από τον Βασιλάκη βραβεία απονεµήθηκαν στη Μαίρη Χατζάκη της ΜΕΒΓΑΛ για την Επιχειρηµατική ανθεκτικότητα, το βραβείο ∆ιεθνώς αναπτυσσόµενου επιχειρηµατία στον Κρίστιαν Χατζηµηνά, ιδρυτή και CEO Theon Group και ιδρυτή EFA, και Πρωτοπόρου επιχειρηµατία στον Γιώργο Τσαρούχα, CEO και συνιδρυτή της Dialectica.