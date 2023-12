Που θα επενδύσει τα 160 εκατ. ευρώ η Ελένη Μπαθιανάκη

Εννέα μήνες μετά την αποχώρησή της από το EOS Capital του Απόστολου Ταμβακάκη όπου παρέμεινε πάνω από έξι χρόνια η Ελένη Μπαθιανάκη όχι μόνο ίδρυσε το δικό της fund, το Halcyon Equity Partners S.C.A. SICAR, αλλά κατάφερε στον πρώτο γύρο να συγκεντρώσει 115,5 εκατ. ευρώ. Που δεν το λες και λίγα.

Ο τελικός στόχος είναι τα υπό διαχείριση κεφάλαια να ανέλθουν σε 160 εκατ. ευρώ, μέχρι τα τέλη του 2024. Πολύ φίλος, αδελφός θα έλεγα, που ξέρει πρόσωπα και πράγματα μου έλεγε προ ημερών ότι το Halcyon Equity Partners S.C.A. SICAR θα επενδύει σε Ελληνικές, μη εισηγμένες, αναπτυσσόμενες (Mature Scale up and Growth) μικρομεσαίες και μεσαίας κεφαλαιοποίησης εταιρίες, που διακρίνονται από ανταγωνιστικό επιχειρηματικό μοντέλο, ισχυρές διοικητικές ομάδες και δυνατότητες ανάπτυξης. Και ότι έχει βρει και τους πέντε πρώτους «στόχους». Εκτός από την Ελένη Μπαθιανάκη, τον Λυκούργο Γαλανόπουλο και τον Γιάννη Μπαθιανάκη, στελέχη με πολλά έτη εμπειρίας στο χώρο των επενδύσεων στην Ελλάδα και στο εξωτερικό στο fund συμμετέχουν ιδιώτες και θεσμικοί επενδυτές, όπως το Ευρωπαϊκό Ταμείο Επενδύσεων (EIF) και η Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα Επενδύσεων (ΕΑΤΕ).

Για όσους δεν γνωρίζουν η Ελένη Μπαθιανάκη έχει δουλέψει στη Citi του Λονδίνου την περίοδο 2002-2007, στη Morgan Stanley από τον Αύγουστο του 2007 έως τον Μάρτιο του 2009, ενώ επί 7 έτη διετέλεσε Senior Manager στην Τράπεζα Πειραιώς. Η Ελένη έχει σπουδάσει Χρηματοοικονομικά στο City University Business School και έχει MSc in Accounting and Finance από το London School of Economics.

Νέες αφίξεις στο λιανεμπόριο

Χθες ήταν τα εγκαίνια του νέου καταστήματος της Cosmos Sport στη Γλυφάδα σήμερα Παρασκευή είναι τα εγκαίνια στον ανακατασκευασμένο Πύργο του Πειραιά του καταστήματος της Βρετανικής αλυσίδας αθλητικών ειδών, JD Sports, της «μαμάς» της Κρητικής Cosmos Sport. Αλλά οι αφίξεις στο εγχώριο λιανεμπόριο δεν σταματούν εδώ. Όπως μαθαίνω αρχές του 2024 θα ξεκινήσει τη λειτουργία του το μεγαλύτερο κατάστημα Zara στην Ελλάδα επιφάνειας 6.000 τ.μ. Και έπεται και συνέχεια όπως λέει ευρύτατα γνωστός στον χώρο του λιανεμπορίου.

Πόσα πλήρωσε ο Νίκος Σταθόπουλος για την AURORA

Ότι ο Νίκος Σταθόπουλος της BC Partners έχει εξαγοράσει την PET City είναι γνωστό. Αυτό που δεν είναι ευρέως γνωστό είναι ότι η PET City εξαγόρασε τέτοιες ημέρες πριν έναν χρόνο την AURORA ΙΚΕ με τίμημα 1,35 εκατ. ευρώ. Τώρα σε ότι αφορά την PET City όπως έμαθα πέρυσι δεν τα πήγε όσο καλά θα ανέμενε κανείς παρά το γεγονός ότι άνοιξε και 12 καταστήματα. Οι πωλήσεις της αλυσίδας που πουλάει προϊόντα για τα ζώα συντροφιάς αυξήθηκαν μόλις κατά 4,39% στα 53,677 εκατ. ευρώ κυρίως λόγω της αύξηση του αριθμού των καταστημάτων και των τιμών πώλησης ωστόσο τα EBITDA του ομίλου μειώθηκαν 25% στα 8,74 εκατ. ευρώ ενώ ακόμη μεγαλύτερη ήταν η πτώση στα καθαρά κέρδη.

Ν. Παππάς, Γ Τσίπρας, Ρ. Δούρου και Μ. Ξενογιαννακοπούλου γράφουν τις νέες Θέσεις του ΣΥΡΙΖΑ

Η αντίστροφη μέτρηση για το συνέδριο του ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ επανεκκίνησης και ανασυγκρότησης που θα διεξαχθεί τον Φεβρουάριο έχει ξεκινήσει όπως και οι εντατικές προετοιμασίες. Μετά απο τη σύσκεψη των τμημάτων και των τομεαρχών με την υπεύθυνη των Think tanks, Διάνα Βουτυράκου, ακολούθησε η πρώτη συνεδρίαση της Επιτροπής Θέσεων υπό τη γραμματέα του κόμματος, Ράνια Σβίγκου και τον αναπληρωτή γραμματέα, Γιώργο Βασιλειαδη και συγκροτήθηκε 4μελες συντονιστικό που θα διαμορφώσει το προσυνεδριακο κείμενο.

Το συντονιστικό απαρτίζουν οι Μαριλίζα Ξενογιαννακοπούλου, Ρένα Δούρου, Νίκος Παππάς και Γιώργος Τσίπρας. Στόχος της επιτροπής είναι μέσα τις επόμενες μέρες να καταλήξουν στη δομή του κειμένου ώστε την Τρίτη 27/12 να προχωρήσουν οι επιμέρους χρεώσεις για τη συγγραφή των κειμένων.

Σύμφωνα με πηγές από τον ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ, κοινή συνισταμένη των μελών της Επιτροπής Θέσεων είναι ότι θα πρέπει να υπάρξει ένα συμπαγές και στιβαρό κείμενο, όχι απαραίτητα μακροσκελές, το οποίο θα αναλύει την σημερινή πραγματικότητα, διεθνή και ελληνική, τους λόγους της εκλογικής ήττας του ΣΥΡΙΖΑ και θα συγχρονίζεται με τις ανάγκες και τις συνθήκες της νέας εποχής. Παράλληλα θα επαναβεβαιώνει τις διακηρυκτικές αρχές του κόμματος και θα αποτελεί το πολιτικό εφαλτήριο για την πολιτική αντεπίθεση με στόχο την πολιτική και κοινωνική αλλαγή.

Για ποιον χτυπά η καμπάνα

Από όσα είπε ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης στο χθεσινό Υπουργικό Συμβούλιο με αφορμή το νομοσχέδιο για τα μη κρατικά Πανεπιστήμια- που όπως έχει δηλώσει θα ψηφιστεί ως το τέλος Ιανουαρίου- να σταθούμε ιδιαίτερα στην αναφορά του στον διάλογο που θα γίνει για την αναθεώρηση και του άρθρου 16 μέσα από την διαδικασία συνταγματικής αναθεώρησης η οποία θα εκκινήσει μετά το 2025. Όπως είπε λοιπόν, θα φανεί "ποιος είναι στην πράξη και όχι στα λόγια ο ειλικρινά προοδευτικός και ο ειλικρινά εκσυγχρονιστής".

Για ποιον... χτυπά η καμπάνα; Προφανώς για το ΠΑΣΟΚ, δεδομένου ότι την δική του "υπαναχώρηση"- και προσωπικά του Γιώργου Παπανδρέου - θεωρεί η ΝΔ ως αιτία που δεν έχει προχωρήσει η αναθεώρηση του συγκεκριμένου άρθρου από την περίοδο διακυβέρνησης του Κώστα Καραμανλή.