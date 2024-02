Ξεπέρασαν τις 1.000, οι υπογραφές των πανεπιστημιακών για το Άρθρο 16 για τα μη κρατικά Πανεπιστήμια στη χώρα μας.

Κείμενο με εκατοντάδες υπογραφές πανεπιστημιακών προειδοποιεί για την αντισυνταγματικότητα του νομοσχεδίου για τα ιδιωτικά πανεπιστήμια ενημερώνοντας τις επιχειρήσεις, οι οποίες φιλοδοξούν να ιδρύσουν πανεπιστημιακές εταιρείες ή παραρτήματα ξένων ιδρυμάτων στην Ελλάδα παρακάμπτοντας τη συνταγματική επιταγή.

Παράλληλα, δηλώνουν ότι ως δημόσιοι λειτουργοί θα προσφύγουν σε όλα τα επίπεδα και ενώπιον του Συμβουλίου της Επικρατείας, αν αυτό νομοθετηθεί.

Το κείμενο καταλήγει: Δυστυχώς η χώρα μας έχει ήδη μία, την πρώτη μετά τη δικτατορία, διεθνή καταδίκη από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για παραβίαση των βασικών συνταγματικών αρχών. Δεν θα αφήσουμε να προστεθεί άλλη μία.

Το κείμενο συνυπογράφουν μέχρι στιγμής περισσότεροι από 1.000 πανεπιστημιακοί, με τον κατάλογο να παραμένει ανοικτός, ενώ η συλλογή υπογραφών συνεχίζεται.

Ο τελικός κατάλογος θα κατατεθεί στη δημόσια διαβούλευση για το υπό ψήφιση νομοσχέδιο για τα ιδιωτικά πανεπιστήμια, ενώ όποιος θέλει να υπογράψει μπορεί να το κάνει μέσω της πλατφόρμας.

Το κείμενο αναφέρει:

«Η σύσταση ανώτατων σχολών από ιδιώτες απαγορεύεται» (Άρθρο 16 παρ.8. εδάφιο 2)

Όσες/όσοι υπογράφουμε εδώ, μέλη της πανεπιστημιακής κοινότητας, αισθανόμαστε δυσάρεστη έκπληξη για την ευκολία με την οποία η κυβέρνηση της χώρας, προωθεί νομοθέτημα το οποίο έρχεται σε εξώφθαλμη αντίθεση με τις ρητές πιο κάτω διατάξεις Συντάγματος των Ελλήνων:

Άρθρο 16 παρ. 5 εδάφιο 1 «Η ανώτατη εκπαίδευση παρέχεται αποκλειστικά από ιδρύματα που αποτελούν νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου με πλήρη αυτοδιοίκηση»,

Άρθρο 16 παρ. 6 εδάφιο 1 «Οι καθηγητές των ανώτατων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων είναι δημόσιοι λειτουργοί»

Άρθρο 16 παρ.8. εδάφιο 2 «Η σύσταση ανώτατων σχολών από ιδιώτες απαγορεύεται»

Υπηρετούμε το Δημόσιο Πανεπιστήμιο και γράμματα γνωρίζουμε: Το Άρθρο 16 του Συντάγματος μπορεί να το διαβάσει καθένας και καθεμία. Το νομοσχέδιο για τα δήθεν «ελεύθερα» ή «μη κρατικά» πανεπιστήμια είναι εξώφθαλμα αντισυνταγματικό. Γιατί όταν το Σύνταγμα λέει «απαγορεύεται» δεν εννοεί τίποτα άλλο από ότι απαγορεύεται.

Κατά συνέπεια, η κυβέρνηση αλλά και οι επιχειρήσεις, οι οποίες φιλοδοξούν να ιδρύσουν πανεπιστημιακές εταιρείες ή παραρτήματα ξένων ιδρυμάτων στην Ελλάδα παρακάμπτοντας τη συνταγματική επιταγή, ας λάβουν υπόψη τους ότι:

Ορκιστήκαμε ως δημόσιοι λειτουργοί να υπηρετούμε το Σύνταγμα και θα το πράξουμε, προβάλλοντας σε όλα τα επίπεδα και ενώπιον του Συμβουλίου της Επικρατείας, την αντισυνταγματικότητα του νομοσχεδίου, ακόμη αν αυτό νομοθετηθεί.

Δυστυχώς η χώρα μας έχει ήδη μία, την πρώτη μετά τη δικτατορία, διεθνή καταδίκη από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για παραβίαση των βασικών συνταγματικών αρχών. Δεν θα αφήσουμε να προστεθεί άλλη μία», αναφέρει χαρακτηριστικά το κείμενο με τις περισσότερες από 1.000 υπογραφές.

Α/Α - Επίθετο - Όνομα - Πανεπιστημιακή βαθμίδα - Πανεπιστημιακό ίδρυμα

