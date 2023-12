Ψηφίστηκε σήμερα στη Βουλή το νομοσχεδίο για την κύρωση της συμφωνίας Ελλάδας-Κύπρου, που προβλέπει την αμοιβαία ακαδημαϊκή αναγνώριση πανεπιστημιακών τίτλων σπουδών μεταξύ ανωτάτων και ανώτερων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων και άλλων εγκεκριμένων ιδρυμάτων.

Ο υπουργός Παιδείας Κυριάκος Πιερρακάκης στο πλαίσιο της συζήτησης του νομοσχεδίου, αναφέρθηκε και στη χθεσινή συνάντησή του με τον Τούρκο ομόλογό του κι όπως τόνισε «στο πλαίσιο των καλών πρακτικών και της θετικής ατζέντας, ανταλλάξαμε απόψεις για το πώς θα μπορούσε ο ένας να αναγνωρίζει τα πτυχία επαγγελματικής εκπαίδευσης, δηλαδή των ΙΕΚ,του άλλου».

Η υπογραφή συμφωνίας επιτρέπει την ταχύτερη, πρακτικά σχεδόν αυτόματα, αμοιβαία αναγνώριση των πανεπιστημιακών τίτλων των Ιδρυμάτων που αναγνωρίζει η Ελληνική Δημοκρατία στην Κύπρο και των Ιδρυμάτων που αναγνωρίζει η Κυπριακή Δημοκρατία στην Ελλάδα. Σημειώνεται ότι το 35 με 40% των φοιτητών στα ιδιωτικά και κρατικά Πανεπιστήμια της Κύπρου προέρχονται από την Ελλάδα, ενώ ο ΔΟΑΤΑΠ κάθε χρόνο δέχεται πάνω από 10.000 αιτήσεις αναγνώρισης τίτλων σπουδών.

Με την κύρωση της συμφωνίας:

Απλοποιούνται, διευκολύνονται και μειώνεται ο χρόνος των διαδικασιών που ακολουθούνται στις δύο χώρες σχετικά με την αμοιβαία αναγνώριση τίτλων σπουδών, αφενός για την Ελλάδα σε εξήντα (60) ημέρες από το Διεπιστημονικό Οργανισμό Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδημαϊκών και Πληροφόρησης (Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.), και αφετέρου για την Κύπρο σε ενενήντα (90) ημέρες από το Κυπριακό Συμβούλιο Αναγνώρισης Τίτλων Σπουδών (ΚΥ.Σ.Α.Τ.Σ.). Σύμφωνα με το κείμενο της συμφωνίας έχει ήδη οριστεί κατάλογος πανεπιστημίων αλλά και ιδρυμάτων ανώτερης εκπαίδευσης τα οποία είναι εγκεκριμένα και για τα οποία θα υλοποιείται η ακαδημαϊκή αναγνώριση. Ο κατάλογος δε αυτός μπορεί να επικαιροποιείται έπειτα από συνεννόηση των δύο πλευρών. Επίσης, η συμφωνία αφορά σε όλους τους τίτλους σπουδών που εκδίδουν τα ιδρύματα, δηλαδή πτυχία, μεταπτυχιακούς τίτλους, ενιαίους και αδιάσπαστους τίτλους επιπέδου μεταπτυχιακού καθώς και διδακτορικά.

Αναδεικνύεται ο ιδιαίτερος ρόλος της Ελλάδας στην Κύπρο (και) σε θέματα Παιδείας μέσω συνεργειών για τη μεταρρύθμιση των πανεπιστημίων και την ανταλλαγή καλών πρακτικών, ενώ ενδυναμώνονται ακόμα περισσότερο οι πάγια στενοί δεσμοί της Ελλάδας με την Κύπρο, καθώς η συμφωνία αυτή ανταποκρίνεται στους στόχους της εξωστρέφειας, της συμβατότητας και της συγκρισιμότητας του Ευρωπαϊκού Χώρου Ανώτατης Εκπαίδευσης όπως υποστηρίζονται από τους φορείς του δικτύου ENIC/NARIC.

Ενθαρρύνει την ανάπτυξη περαιτέρω συνεργειών και την ανταλλαγή καλών πρακτικών μεταξύ των ιδρυμάτων μας. Η φιλοσοφία και το περιεχόμενο της συμφωνίας είναι σε πλήρη ευθυγράμμιση τόσο με το ενωσιακό και το διεθνές δίκαιο και τις Συστάσεις του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όσο και με τις βέλτιστες πρακτικές αναγνώρισης τίτλων σπουδών και προσόντων που έχουν ορίσει οι φορείς του δικτύου ENIC (European Network of Information Centres in the European Region) και NARIC (National Academic Recognition Information Centres in the European Union).

Μέχρι και η Βόρεια Κορέα έχει ιδιωτικό πανεπιστήμιο -Εμείς εδώ έχουμε ιδεολογικές αντιθέσεις

Αναφερόμενος στη Συμφωνία, ο υπουργός Παιδείας παρατήρησε ότι δεν μιλάμε για "κερκόπορτες", για "περίεργα πράγματα" ούτε καν για "αυτοματοποιήσεις", παρά για το γεγονός ότι η διαδικασία η οποία προβλέπεται «απλώς κόβει ένα κομμάτι της γραφειοκρατίας και προτείνει αντισταθμιστικά μέτρα». Δηλαδή - όπως είπε με απλά λόγια - «αν είσαι φυσικός και δεν έχεις πάρει κβαντομηχανική, σε καλεί ο ΔΟΑΤΑΠ να πάρεις κβαντομηχανική ως αντισταθμιστικό μέτρο. Αυτή είναι η διαδικασία απογραφειοκρατικοποίησης» ανέφερε. Προς επίρρωση των λεγομένων του ευχαρίστησε από του βήματος τον πρόεδρο του ΔΟΑΤΑΠ διότι προσέφερε πολύ μεγάλη υπηρεσία στην προσπάθεια "απογραφειοκρατικοποίησης" του Οργανισμού.

Αναφερόμενος στο γενικότερο πλαίσιο της κυβερνητικής στρατηγικής για την Παιδεία, ο αρμόδιος υπουργός είπε ότι αυτό που θέλει να πετύχει η κυβέρνηση είναι ένα τρίγωνο, που στη μία άκρη έχει τη στοχευμένη επαγγελματική εκπαίδευση, στη δεύτερη το "ελεύθερο πανεπιστήμιο" και στην τρίτη άκρη του τριγώνου είναι το ανοιχτό σχολείο με όλες τις αλλαγές οι οποίες πρέπει να γίνουν.

Ο κ. Πιερρακάκης προσέθεσε επίσης ότι ο πυρήνας της στρατηγικής, «η διπλή απελευθέρωση, είναι και σε ό,τι αφορά το ελληνικό δημόσιο πανεπιστήμιο», διότι - όπως σημείωσε - πρέπει να απελευθερωθεί από την υπερβολική κρατική γραφειοκρατία και από τον υπερβολικό κρατικό έλεγχο για να μπορέσει το κάθε πανεπιστήμιο να αναπτύξει τη στρατηγική του, σε μια ευρύτερη λογική διεθνοποίησης. «

Βγήκαν πρόσφατα αποτελέσματα ότι η Ελλάδα είναι όγδοη, αν δεν κάνω λάθος, σε ό,τι αφορά τον αριθμό Αμερικανών φοιτητών που δέχεται. Αυτό είναι σπουδαίο. Γιατί να μην είμαστε τρίτοι, μετά τη Γαλλία και την Ιταλία; Μπορούμε. Αν δείτε τα νούμερα, είναι ένας επιτεύξιμος στόχος και είναι ένας επιτεύξιμος στόχος ανοίγοντας το παιχνίδι, διεθνοποιώντας το σύστημα, ανοίγοντας τα ελληνικά δημόσια πανεπιστήμια με ακόμη και περισσότερα αγγλόφωνα πτυχία και μεταπτυχιακά, δημιουργώντας και την προοπτική των μη κρατικών πανεπιστημίων, αλλά κυρίως αναγνωρίζοντας και τη δυνατότητα, γιατί να μην παρέχουμε τα μαθήματα τα αγγλόφωνα του ERASMUS που σήμερα παρέχουμε σε Ευρωπαίους φοιτητές και σε Αμερικανούς φοιτητές;

Να έρθουν περισσότεροι, όχι μόνο για οικονομικούς λόγους, για λόγους που έχουν να κάνουν και με την ήπια ισχύ της χώρας μας. Διότι τα συστήματα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης θεμελιώνουν αυτή τη δυνατότητα της ήπιας ισχύος.

Αν σπουδάσεις κάπου, έρχεσαι πιο κοντά με εκείνο το μέρος. Η Κύπρος το έκανε. Εμείς όχι. Αυτή είναι η αλήθεια, τελεία, παύλα, παράγραφος

Τώρα θα το κάνουμε κι εμείς. Και η ιδέα είναι ότι πρέπει να το κάνουμε όλοι μαζί. Το ενωσιακό δίκαιο λέει ότι όχι απλώς επιτρέπεται να ερμηνευτεί έτσι, ο όρος που χρησιμοποιεί είναι ότι επιβάλλεται να ερμηνευθεί έτσι. Και υπό αυτή την έννοια αυτό θα κάνουμε κι εμείς, αξιοποιώντας μετά και τη συνταγματική μεταρρύθμιση. Διότι η διαφορά θα είναι ως προς το ότι δεν θα μπορούμε, χωρίς συνταγματική μεταρρύθμιση, να έχουμε εγχώριες πρωτοβουλίες, αυτοτελείς. Θέλουμε και αυτές. Θέλουμε όλα τα λουλούδια να ανθίσουν, με κανόνες σκληρούς, ισχυρούς, ψηλά τον πήχη. Διότι ο πήχης πολύ απλά δεν είχε μπει. Κι εδώ είναι η υποκρισία. Αυτό λοιπόν είναι που πρέπει να λύσουμε. Ιδανικά πρέπει να το λύσουμε όλοι μαζί» είπε συγκεκριμένα, εκθέτοντας το σκεπτικό του, ο αρμόδιος υπουργός.

Τέλος, ο κ. Πιερρακάκης αναφέρθηκε στα διαχρονικά προβλήματα που πρέπει να επιλυθούν και στον χρόνο που απαιτείται για την εφαρμογή των παρεμβάσεων στην Παιδεία και κάλεσε τα κόμματα να συμβάλλουν στον σχεδιασμό των μεταρρυθμίσεων. «Στα θέματα που συμφωνούμε θα πρέπει να μπορέσουμε να τα αποτυπώσουμε με ταχύτητα και να τρέξουμε μπροστά για να μην δημιουργηθεί περαιτέρω χάσμα επιδόσεων. Είναι εθνικό θέμα το να μπορέσουμε να βελτιώσουμε την Παιδεία. Υπό αυτήν την έννοια, καλούμαστε να μπορέσουμε να σφυρηλατήσουμε συνθήκες της μεγαλύτερης δυνατής συμφωνίας μεταξύ μας» είπε, απευθυνόμενος προς τις πτέρυγες της Βουλής, και κατέληξε: «Θα τα συζητήσουμε όλα στην πορεία, νομοθέτημα-νομοθέτημα, από τη δικιά μας πλευρά με ανοιχτό πνεύμα, με τη μέγιστη δυνατή διάθεση να σφυρηλατηθούν συναινέσεις, αλλά σε καμία περίπτωση χωρίς τη διάθεση περαιτέρω καθυστερήσεων. Τα πράγματα έχουν ωριμάσει. Εγώ θα πω ότι έχουν αργήσει και καλούμαστε να πατήσουμε γκάζι και όχι φρένο. Θα τρέξουμε λοιπόν.

Μακάρι να τρέξουμε μαζί. Εγώ κρατώ ως καλύτερη καλή πρακτική από την Κύπρο αυτή την εικόνα που είδα όταν ήρθαν σε αυτό το κτίριο οι εκπρόσωποι των κυπριακών κομμάτων, να μην χρειάζεται να σκηνοθετούν ή να πραγματοποιούν περιττές διαφωνίες μεταξύ τους όταν πρόκειται για το συμφέρον της πατρίδας τους, που είναι το συνολικό πλαίσιο το οποίο έχτισαν στην τριτοβάθμια εκπαίδευση. Ας διδαχθούμε όλοι από αυτό. Από μεριάς μας, θα κάνουμε αυτό που πρέπει για να διευκολύνουμε αυτό το αποτέλεσμα".

Δείτε αναλυτικά τη συμφωνία Συμφωνία Ελλάδας-Κύπρου για την αμοιβαία αναγνώριση τίτλων σπουδών των ΑΕΙ