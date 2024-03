Παγκόσμια αναγνώριση της αξιοπιστίας της Ελλάδας, ως παρόχου ποιοτικών ναυτιλιακών υπηρεσιών αποτελεί η σημερινή επανεκλογή της στην πρώτη θέση για δεύτερη συνεχόμενη φορά, μετά τις εκλογές του 2021, με 146 ψήφους έναντι 162 εγκύρων, στην Κατηγορία «Α» του Συμβουλίου του Διεθνούς Ναυτιλιακού Οργανισμού. Στην Κατηγορία «Α» εκλέγονται οι χώρες με το μεγαλύτερο ενδιαφέρον στην παροχή ναυτιλιακών υπηρεσιών. Το επιτυχές αποτέλεσμα της ψηφοφορίας, που πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο της 33ης Συνέλευσης του Οργανισμού οφείλεται στις συντονισμένες ενέργειες του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής και του Υπουργείου Εξωτερικών.

Με αφορμή την επανεκλογή της Ελλάδας στην Κατηγορία «Α» του Συμβουλίου του ΙΜΟ, ο Υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής Χρήστος Στυλιανίδης δήλωσε «Η επανεκλογή της Ελλάδας στην πρώτη θέση στην Κατηγορία «Α» του ΙΜΟ για δεύτερη συνεχόμενη φορά είναι μια εξαιρετικά σημαντική επιτυχία της χώρας μας σε μια κρίσιμη και δύσκολη συγκυρία για τη διεθνή ναυτιλία.

Επιβεβαιώνει με τον πιο εμφατικό τρόπο την εμπιστοσύνη αλλά και την αξιοπιστία της Ελλάδας καθώς και την άριστη συνεργασία της χώρας μας με τον Οργανισμό και τα Κράτη-Μέλη του. Παράλληλα επισφραγίζει τον δυναμικό και πρωταγωνιστικό ρόλο της Ελλάδας στην παγκόσμια ναυτιλία καθώς και τη μακρόχρονη και καθοριστική συμβολή της στη διαμόρφωση της διεθνούς ναυτιλιακής πολιτικής και νομοθεσίας, μέσω της κατάθεσης συγκεκριμένων και ρεαλιστικών προτάσεων καθώς και της συνεχούς και ενεργού παρουσίας μας στις εργασίες των Επιτροπών - Υποεπιτροπών του Οργανισμού.

Ο υπουργός εξέφρασε τις θερμές του ευχαριστίες σε όλα τα Κράτη - Μέλη του ΙΜΟ, που μας τίμησαν με την ψήφο τους διαπιστώνοντας με έμφαση ότι «Η Ελλάδα, με υψηλό αίσθημα ευθύνης, θα συνεχίσει να πρωταγωνιστεί και να υποστηρίζει δυναμικά και εποικοδομητικά την υλοποίηση των στόχων του ΙΜΟ για ασφαλή, ενεργειακά αποδοτική, «πράσινη» και βιώσιμη διεθνή ναυτιλία.

Προς αυτή την κατεύθυνση προσβλέπουμε στη γόνιμη συνεργασία με το νέο Γενικό Γραμματέα του ΙΜΟ κο Arsenio Dominguez, με τον οποίο ήδη είχα μια πρώτη συνάντηση στο Λονδίνο, καθώς και με τα υπόλοιπα Μέλη του Συμβουλίου του ΙΜΟ, με στόχο την υλοποίηση των δεσμεύσεών μας για αποτελεσματική αντιμετώπιση των επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής με τρόπο που θα επιτρέψει τη δίκαιη και ισορροπημένη μετάβαση που θα διασφαλίζει την ομαλή διεξαγωγή του παγκόσμιου θαλάσσιου εμπορίου.

Τέλος, εκφράζω θερμές ευχαριστίες σε όλο το εμπλεκόμενο προσωπικό του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής και του Υπουργείου Εξωτερικών για τις συντονισμένες προσπάθειες που κατέβαλαν για την προώθηση της ελληνικής υποψηφιότητας και που οδήγησαν στη σημερινή μεγάλη επιτυχία».

Η εκλογική διαδικασία για την ανάδειξη των 40 μελών του Συμβουλίου του ΙΜΟ για τη περίοδο 2024 πραγματοποιήθηκε πριν λίγο, Παρασκευή 1 Δεκεμβρίου 2023. Στην Κατηγορία «Α» εκλέχθηκαν, κατά σειρά εκλογής

Σημειώνεται ότι η Συνέλευση του ΙΜΟ πραγματοποιείται ανά διετία και αποτελεί το ανώτατο όργανο του Οργανισμού. Η 33η σύνοδος της Συνέλευσης (Assembly), πραγματοποιείται στην έδρα του ΙΜΟ στο Λονδίνο, από 27 Νοεμβρίου μέχρι 6 Δεκεμβρίου 2023 με τη συμμετοχή υψηλόβαθμων αντιπροσωπειών από το σύνολο των Κρατών Μελών του Οργανισμού.

Όπως κάνει γνωστό με ανάρτησή του στα social media ο ΙΜΟ «Η Συνέλευση του ΙΜΟ εξέλεξε τα ακόλουθα κράτη μέλη του Συμβουλίου για τη διετία 2024-2025 στην Κατηγορία «Α»: Κίνα, Ελλάδα, Ιταλία, Ιαπωνία, Λιβερία, Νορβηγία, Παναμάς, Δημοκρατία της Κορέας, Ηνωμένο Βασίλειο και οι Ηνωμένες Πολιτείες».

