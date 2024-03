Το μυστήριο της 80 Broad Street.

H εταιρεία Marbella Investments INC του εφοπλιστή Ηλία Γκότση του ιδιοκτήτη της Eurotankers, που προ διετίας είχε επενδύσει στην Intrakat και χθες απέκτησε το 5% Quality & Reliability AE έχει ειδικό ενδιαφέρον. Το ενδιαφέρον αυτό σχετίζεται με την έδρα της εταιρείας. Η Marbella Investments INC εδρεύει στο νούμερο 80 της Broad Street στη Μονρόβια της Λιβερίας. Την ίδια έδρα χρησιμοποιούν εκατοντάδες ξένες εταιρείες. Γιατί; Διότι σε αυτή την έδρα εμφανίζεται να λειτουργεί το Liberian International Shipping and Corporate Registry (LISCR), το μητρώο ναυτιλιακών και λοιπόν επιχειρήσεων της Λιβερίας. Εάν κάποιος μπει στο Google Maps και αναζητήσει την οδό αυτή θα βρεθεί σε αδιέξοδο. Θα διαπιστώσει πως στον εν λόγω δρόμο της Λιβερίας εμφανίζονται κτήρια ερείπια που δεν παραπέμπουν σε έδρα μητρώου. Η υπόθεση αυτή τράβηξε την προσοχή της διεθνούς δημοσιογραφικής ομάδας Finance Uncovered με έδρα το Λονδίνο, η οποία έκανε επιτόπια έρευνα στην 80 Broad Street. Να σημειώσουμε πως η έρευνα αυτή έγινε πριν ακόμη ιδρυθεί η Marbella Investments INC του εφοπλιστή Ηλία Γκότση. Τί διαπιστώθηκε από την έρευνα; Πως μπορεί η LISCR Trust Company, ως ο αποκλειστικός πράκτορας για όλες τις μη κατοικούσες στη Λιβερία εταιρείες να εμφανίζει την 80 Broad Street ως διεύθυνσή της και να έχει έτσι καταστεί η «εμπορική καρδιά» της Μονρόβια, ωστόσο το νούμερο 80 δεν υπάρχει στην Broad Street. Όταν οι δημοσιογράφοι επισκέφθηκαν την περιοχή κανένας από τους περιοίκους δεν ήξερε για τη διεύθυνση αυτή. Ομοίως, κανείς στο υπουργείο Ταχυδρομείων και Τηλεπικοινωνιών της Λιβερίας, δεν ήθελε να αποκαλύψει σε ποιον είχε δοθεί αυτή η εικονική διεύθυνση. Τελικά, ένα κούριερ της DHL απεκάλυψε πως η αλληλογραφία που φέρει την διεύθυνση 80 Broad Street ανακατευθύνεται λίγα χιλιόμετρα μακριά στο γραφείο του Liberian International Shipping and Corporate Registry (5th Street Sinkor). Ουσιαστικά το γραφείο αυτό περιεγράφηκε από τη δημοσιογραφική ομάδα των Finance Uncovered ως ένα μικρό δωμάτιο ταχυδρομείου. Εκεί καταλήγει καθημερινά η αλληλογραφία για πλήθος εταιρειών που χρησιμοποιούν για φορολογικούς λόγους τη Λιβερία ως έδρα. Εν συνεχεία η αλληλογραφία σκανάρεται σε υπολογιστές και αποστέλλεται με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο στα κεντρικά γραφεία της LISCR Trust Company στις Ηνωμένες Πολιτείες. Θεωρούμε την αναφορά στο ρεπορτάζ των Finance Uncovered χρήσιμη , διότι επιβεβαιώνει τον κανόνα πως «τίποτα δεν είναι όπως φαίνεται…»

Νέα σελίδα για το αιωνόβιο ΤΑΠΕΤΕ

Σε μια συμφωνία ορόσημο για το Ταμείο Αυτασφάλειας Προσωπικού της Εθνικής Τράπεζας (ΤΑΠΕΤΕ), κατέληξαν προ ημερών η Διοίκηση του πιστωτικού ιδρύματος και ο Σύλλογος Υπαλλήλων Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος (ΣΥΕΤΕ). Στη βάση της συμφωνίας αυτής που φέρει την υπογραφή του CEO της Εθνικής Τράπεζας Παύλου Μυλωνά, αφενός διασφαλίζεται η μελλοντική χορήγηση της εφάπαξ παροχής προς τους εργαζομένους με την ουσιαστική στήριξης της τράπεζας και αφετέρου «κλειδώνει» η καταβολή της εργοδοτικής εισφοράς, ζήτημα για το οποίο επί μακρόν το υπουργείο Εργασίας εξέφραζε αντίθετη άποψη. Για να καταστεί δυνατή η συμφωνία τόσο ο ΣΥΕΤΕ όσο και η Διοίκηση του ΤΑΠΕΤΕ συμφώνησαν το Ταμείο Αυτασφάλειας να μετατραπεί σε επαγγελματικό ταμείο και να αλλάξει ο τρόπος υπολογισμού της εφάπαξ παροχής με υποχρεωτική επιλογή του κεφαλαιοποιητικού συστήματος. Αυτό σημαίνει πως πλέον ο κάθε ασφαλισμένος θα έχει τις εισφορές του και θα ξέρει εκ των προτέρων το εφάπαξ που θα δικαιούται. Το πλέον σημαντικό είναι πως με το κεφαλαιοποιητικό σύστημα το ΤΑΠΕΤΕ δεν θα εξαρτάται από τις αυξομειώσεις του πλήθους των μελών του Ταμείου. Θα πρέπει να σημειωθεί πως το Ταμείο Αυτασφάλειας Προσωπικού της Εθνικής Τράπεζας, το οποίο το 2026 θα κλείσει 100 χρόνια από τη σύστασή του, διαχρονικά καταβάλει απρόσκοπτα στους ασφαλισμένους την εφάπαξ παροχή και πως με την ορθή διαχείριση που έχουν εφαρμόσει οι Διοικήσεις του έχει ήδη δημιουργήσει διαθέσιμα ύψους 90 εκατ. ευρώ!

Το γεύμα των CEO

Η επίσκεψη του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη στον Καναδά είχε ομολογουμένως μεγάλη απήχηση στην ελληνική κοινότητα που μετρά 270.000 ομογενείς, αλλά είχε μεγάλη απήχηση και στους Καναδούς επιχειρηματίες. Και σε αυτή την κατεύθυνση επικούρησε ο Πρεμ Γουάτσα, ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της Fairfax Financial Holdings που παρέθεσε γεύμα εργασίας προς τιμή του πρωθυπουργού στο Τορόντο παρουσία σημαντικών Καναδών επιχειρηματιών και CEO διεθνών ομίλων. Στο εν λόγω γεύμα εργασίας συζητήθηκαν οι ευκαιρίες επενδύσεων στην Ελλάδα, οι θεσμικές αλλαγές ώστε να καταστεί ελκυστικός πόλος επενδύσεων η χώρα μας, αλλά και ειδικότερα ζητήματα όπως η ενεργειακή μετάβαση. Για το τελευταίο αυτό θέμα, διαφώτισε τους Καναδούς επιχειρηματίες ο Ευάγγελος Μυτιλιναίος, ο πρόεδρος και CEO του Ομίλου Mytilineos, ο οποίος ήταν ο μοναδικός Έλληνας επιχειρηματίας που παρέστη στο εν λόγω γεύμα. Και ήταν ο πλέον κατάλληλος να αναφερθεί σε αυτό, καθώς η Mytilineos έχει συγκεντρώσει μεγάλη δημοσιότητα στον Καναδά μετά την εξαγορά χαρτοφυλακίου ΑΠΕ 1,4 GW τον προηγούμενο Ιούλιο, επένδυση που θα ξεπεράσει το 1,16 δισ. ευρώ. Από κυβερνητικής πλευράς στο γεύμα εργασίας μετείχαν ο αναπληρωτής υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Νίκος Παπαθανάσης, ο οικονομικός σύμβουλος του πρωθυπουργού Άλεξ Πατέλης και η υφυπουργός Εξωτερικών, Αλεξάνδρα Παπαδοπούλου.

Ανάρπαστο το «τιμόνι» του ΣΔΟΕ

Μεγάλο ήταν το ενδιαφέρον που εκδηλώθηκε για τη θέση του νέου προϊσταμένου της Γενικής Διεύθυνσης του Σώματος Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος (ΣΔΟΕ) με τα βιογραφικά των ενδιαφερομένων να είναι δεκάδες. Η προθεσμία υποβολής των βιογραφικών ολοκληρώθηκε προ δύο εβδομάδων και σύντομα αναμένεται να ξεκινήσει από το Ειδικό Συμβούλιο Επιλογής Προϊσταμένων η διαδικασία των δομημένων συνεντεύξεων, στην οποία θα μετέχουν οι επτά επικρατέστεροι υποψήφιοι που αποτελούν τη short list. Ενδεικτικά, οι υποψήφιοι για τη θέση του επικεφαλής του ΣΔΟΕ πρέπει να έχουν ασκήσει καθήκοντα προϊσταμένου Γενικής Διεύθυνσης για ένα τουλάχιστον έτος ή εναλλακτικά να έχουν ασκήσει καθήκοντα προϊσταμένου διεύθυνσης για τρία τουλάχιστον έτη. Θα πρέπει να είναι κάτοχοι αναγνωρισμένου συναφούς διδακτορικού διπλώματος ή απόφοιτοι της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Διοίκησης ή κάτοχοι αναγνωρισμένου μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών. Θα πρέπει να κατέχουν βαθμό Α΄ με πλεονάζοντα χρόνο τουλάχιστον οκτώ έτη στον βαθμό αυτόν και να έχουν ασκήσει καθήκοντα προϊσταμένου τμήματος για τρία έτη τουλάχιστον ή να κατέχουν το βαθμό Α΄ με πλεονάζοντα χρόνο τουλάχιστον δέκα έτη και να έχουν ασκήσει καθήκοντα προϊσταμένου για πέντε έτη τουλάχιστον, εκ των οποίων δύο έτη σε διεύθυνση. Σε κάθε περίπτωση, το ποιος θα διαδεχθεί τον νυν επικεφαλής του ΣΔΟΕ Ηλία Κωνσταντέα και θα κρατάει το τιμόνι του ελεγκτικού φορέα την επόμενη τριετία, θα το μάθουμε στα τέλη Μαΐου.

«Γλυκιά» φοροδιαφυγή

Και για να παραμείνουμε στο ΣΔΟΕ ειδικό ενδιαφέρον έχει μια υπόθεση φοροδιαφυγής που διαλεύκανε το Σώμα Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος και η οποία αφορούσε σε εμπόριο ζάχαρης με εικονικά παραστατικά. Τα φορτία ζάχαρης εισάγονταν από την Ιταλία, ήτοι δεν περνούσαν από το τελωνείο και διοχετεύονταν στην αγορά με εικονικά τιμολόγια, ήτοι χωρίς να αποδίδεται ΦΠΑ. Αυτό επετεύχθη με την ίδρυση πλήθους εικονικών - ανύπαρκτων επιχειρήσεων, με φερόμενους διαχειριστές και «αχυρανθρώπους», που είτε ήταν αδύνατο να ασκήσουν επιχειρηματική δραστηριότητα είτε ήταν εξαιρετικώς δύσκολο να εντοπιστούν. Συνολικά, στην υπόθεση, φέρονται να εμπλέκονται τουλάχιστον επτά εταιρείες και 17 φυσικά πρόσωπα. Από τη δράση των εμπλεκομένων προέκυψαν απώλειες δημοσιών εσόδων 7,3 εκατ. ευρώ από έκδοση εικονικών φορολογικών παραστατικών, ενώ επίσης προέκυψαν και απώλειες εσόδων λόγω της μη υποβολής των απαιτούμενων δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος. Διαπιστώθηκε δε πως οι εμπλεκόμενες εταιρείες είχαν ληξιπρόθεσμες οφειλές στο Δημόσιο άνω των 63 εκατ. ευρώ.