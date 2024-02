Η Blantyre Capital

Η Blantyre Capital Limited, το βρεταννικό fund του Mubashir Mukadam, το οποίο την τελευταία πενταετία έχει κτίσει μια στρατηγική σχέση με την Τράπεζα Πειραιώς, έχοντας την απόλυτη εμπιστοσύνη του Χρήστου Μεγάλου, και στο οποίο σήμερα έχουν περάσει σημαντικά assets της τράπεζας, όπως π.χ. η Attica Group, είχε προ μηνών βρεθεί αντιμέτωπο με μια κρίση για την οποία δεν έφερε καμία ευθύνη.

Βλέπετε η Blantyre Capital Limited και η αμερικανική θυγατρική της Blantyre Capital US LLC συνεργαζόντουσαν σχεδόν αποκλειστικά με την Silicon Valley Bank (SVB), την αμερικανική τράπεζα που κατέρρευσε τον προηγούμενο Μάρτιο εν μέσω μαζικού bank run. Εκείνη τη στιγμή η Blantyre Capital Limited είχε δανειακή έκθεση στον βρετανικό βραχίονα της SVB, στη Silicon Valley Bank UK Ltd και η Blantyre Capital US LLC είχε δανειακή έκθεση απευθείας στην Silicon Valley Bank. Τελικά οι βρετανικές δραστηριότητες της Silicon Valley Bank πέρασαν στην HSBC Bank PLC και οι δραστηριότητες της SVB στις ΗΠΑ στην First Citizens BancShares Inc.

Ακολούθως, στις δύο αυτές τράπεζες μεταφέρθηκαν και οι δανειακές υποχρεώσεις της Blantyre Capital Limited και της Blantyre Capital US LLC.

Ο προϋπολογισμός του ΤΕΕ

Μια εξέλιξη που δεν πέρασε απαρατήρητη, αφορά στο Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος. Ο Γιώργος Ν. Στασινός έχει πετύχει εφέτος κάτι που πολλοί προκάτοχοί του θα ζήλευαν. Το 2024 ο προϋπολογισμός του ΤΕΕ είναι αυξημένος κατά 82,2% σε σχέση με το 2023.

Τα προϋπολογισθέντα έσοδα του Επιμελητηρίου ανέρχονται σε 1,356 δισ. ευρώ, από 744,7 εκατ. ευρώ το 2022. Εξ αυτών τα 125,1 εκατ. ευρώ είναι ίδιοι πόροι και τα 1,23 δισ. ευρώ χρηματοδότηση από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων. Πέρυσι το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος είχε έσοδα 631 εκατ. ευρώ από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων και 113,7 εκατ. ευρώ από ίδιους πόρους. Η αύξηση είναι τεράστια και δείχνει πως η παρεμβατικότητα και οι διεκδικήσεις του ΤΕΕ πιάνουν τόπο. Να αποσαφηνίσουμε πως ο προϋπολογισμός του ΤΕΕ για εφέτος προβλέπεται ισοσκελισμένος, ήτοι και οι δαπάνες του θα ανέλθουν στα επίπεδα του 1,356 δισ. ευρώ.

Ανάρπαστη η κυβερνοασφάλιση

Καταιγισμό τηλεφωνημάτων δέχθηκε χθες το τηλεφωνικό κέντρο της Εθνικής Ασφαλιστικής, από ενδιαφερομένους που ήθελαν να πληροφορηθούν για τις καλύψεις και το κόστος του νέου προγράμματος ασφάλισης διαδικτυακών και ηλεκτρονικών κινδύνων της εταιρείας που φέρει τη ονομασία Full [Cyber Protection].

Το εν λόγω ασφαλιστικό πρόγραμμα είναι τόσο εξιδεικευμένο που εκτός από τις καλύψεις που αφορούν σε κλοπή ψηφιακής ταυτότητας, απάτες στον κυβερνοχώρο, σε απώλεια εισοδήματος και παροχή αποζημίωσης για την αποκατάσταση ζημιών στον υπολογιστή ή σε οποιαδήποτε συνδεμένη οικοσυσκευή, περιλαμβάνει και κάλυψη για «cyberbullying», ήτοι καλύπτει την ψυχική αποκατάσταση για διαδικτυακό εκφοβισμό. Το ετήσιο πρόγραμμα ασφάλισης διατίθεται σε τρία πακέτα Basic, Advanced και το Family.

Σύμφωνα με ρεπορτάζ της στήλης, το πακέτο Family, το οποίο προσφέρει επεκτεινόμενες καλύψεις που προσφέρουν προστασία σε όλη την οικογένεια (δύο ενήλικους και ανήλικα παιδιά) και τις συνδεδεμένες «έξυπνες» συσκευές και οικοσυσκευές τους, ξεκινά από 72 ευρώ τον μήνα ή 864 ευρώ το έτος.

ΕΛΛΑΚΤΩΡ και Motor Oil

Η στήλη θα πρέπει να καταγράψει τη διπλή «διάψευση» που εξέδωσαν χθες ΕΛΛΑΚΤΩΡ και Motor Oil σε σχέση με τις πληροφορίες που τις έφεραν να έχουν συμφωνήσει την πώληση της ΗΛΕΚΤΩΡ στην Motor Oil. Η ΕΛΛΑΚΤΩΡ ανέφερε σε ανακοίνωσή της πως «εξετάζει διαρκώς επιλογές για τη βέλτιστη αξιοποίηση των περιουσιακών της στοιχείων».

Η Motor Oil από την πλευρά της διαβεβαίωσε το επενδυτικό κοινό ότι «εάν και εφόσον συντρέξει γεγονός η δημοσιοποίηση του οποίου αναμένεται εύλογα να επηρεάσει την αγορά των μετοχών της, θα προβεί η ίδια υπεύθυνα στην δημοσιοποίησή του». Στα δικά μας πάντως αυτιά, καμμιά από τις δύο εν λόγω ανακοινώσεις δεν ακούγεται ως διάψευση.

«Φληναφήματα» για τις τράπεζες

Οι Έλληνες φορολογούμενοι φορτώθηκαν χρέος 46 δισ. ευρώ για τη διάσωση των τραπεζών μέσα στην οικονομική κρίση. Παράλληλα, ανέλαβαν «υποχρεώσεις» έναντι των τραπεζών όπως ο αναβαλλόμενος φόρος, που επιτρέπει στις τράπεζες όταν καταγράφουν κέρδη να μην πληρώνουν φόρο, αλλά να τον συμψηφίζουν σε βάθος 20ετίας με τις ζημιές από τιτλοποιήσεις ή πωλήσεις δανείων.

Διεθνείς και εγχώριοι οργανισμοί έχουν υπολογίσει πως από τα 46 δισ. ευρώ που δώσαμε για τη στήριξη των τραπεζών ανακτήσιμα θα είναι μόλις τα 4 δισ. ευρώ. Δηλαδή η καθαρή χασούρα για το Δημόσιο θα είναι 42 δισ. ευρώ. Μέχρι σήμερα δε, έχουν ανακτηθεί από το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας μόλις 1,5 δισ. ευρώ, από τα 4 δισ. ευρώ των δυνητικών ανακτήσεων.

Χθες το Γραφείο Τύπου του υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών κυριολεκτικά «αιφνιδίασε», εκδίδοντας ανακοίνωση στην οποία υποστηρίζει πως το Δημόσιο θα έχει όχι ζημία, αλλά λογιστικό όφελος από την αποεπένδυσή του Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (ΤΧΣ) στις τράπεζες. Αν είμασταν στη θέση του Κωστή Χατζηδάκη θα διενεργούσαμε Ένορκη Διοικητική Εξέταση για τους εμπνευστές – συντάκτες του σχετικού δελτίου Τύπου που έβαλαν στο στόμα του υπουργού κυριολεκτικά «φληναφήματα».

Τέλος στην «απολιτικοποίηση»

Μένουμε στις τράπεζες και γυρνάμε πίσω στο 2015, όταν και οι θεσμοί είχαν επιβάλει την «απολιτικοποίηση» των διοικητικών συμβουλίων των ελληνικών τραπεζών, με την καθολική απαγόρευση συμμετοχής σε αυτά κομματικών στελεχών και πολιτευτών. Η απόφαση αυτή είχε ληφθεί τότε για λόγους που είχαν να κάνουν με τα προσόντα των μελών των ΔΣ των τραπεζών, αλλά κυρίως με την προσπάθεια να μειωθεί η πολιτική επιρροή στις αποφάσεις του εγχώριου banking. Στην πράξη η «απολιτικοποίηση» των διοικητικών συμβουλίων των πιστωτικών ιδρυμάτων δεν αντιμετώπισε χρόνιες παθογένειες στις σχέσεις πολιτικού συστήματος – τραπεζών.

Σήμερα, σχεδόν δέκα χρόνια, μετά, η κυβέρνηση έφερε διάταξη στη Βουλή που ανοίγει το δρόμο, ώστε στελέχη που είχαν στο παρελθόν ασκήσει σημαντικό δημόσιο λειτούργημα, όπως Αρχηγού του Κράτους ή Προέδρου της Κυβέρνησης, είχαν καταλάβει θέση ανώτερου πολιτικού αξιωματούχου, ανώτερου κυβερνητικού, δικαστικού ή στρατιωτικού υπαλλήλου, ή σημαντική θέση ως ανώτερου στελέχους δημοσίων επιχειρήσεων ή στελέχους πολιτικού κόμματος, να μπορούν να αναλάβουν θέση μη εκτελεστικού μέλους σε Διοικητικό Συμβούλιο τράπεζας. Οπότε σύντομα θα δούμε πολιτικούς και κομματικούς αξιωματούχους να καταλαμβάνουν ξανά θέσεις στα ΔΣ των τραπεζών.