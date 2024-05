Η τριλογία του Άρχοντα των Δαχτυλιδιών του Πίτερ Τζάκσον επιστρέφει στο σινεμά σε νέα, διαφορετική έκδοση.

Η Warner Bros. και η Fathom Events συνεργάζονται για να κυκλοφορήσουν ξανά το οσκαρικό blockbuster το καλοκαίρι.

Η εκδοχή ωστόσο του φετινού Άρχοντα των Δαχτυλιδιών θα είναι η εκτεταμένη έκδοση αλλά και οι εκδόσεις του σκηνοθέτη remastered το 2020 για κυκλοφορία 4K Ultra HD. Οι ταινίες θα κυκλοφορήσουν σε ειδικές προβολές στα Fathom Events και σε αλυσίδες κινηματογράφων.

Οι προβολές θα ξεκινήσουν στις 8 Ιουνίου με την Συντροφιά του Δαχτυλιδιού, θα ακολουθήσουν την επόμενη μέρα στις 9 Ιουνίου, οι Δύο πύργοι και η τριλογία θα κλείσει στις 10 Ιουνίου με την Επιστροφή του Βασιλιά. Τα εισιτήρια είναι διαθέσιμα στο site του Fathom Events site.

Μπορεί αυτές τις προβολές θα τις απολαύσουν μόνο όσοι ζουν τις ΗΠΑ ωστόσο φέτος θα κυκλοφορήσει και η δεύτερη σεζόν του Άρχοντας των Δαχτυλιδιών: Τα Δαχτυλίδια της Δ΄ύναμης. Προς το παρόν δεν υπάρχει συγκεκριμένη ημερομηνία της πρεμιέρας αλλά εικάζεται ότι θα γίνε φθινόπωρο ή χειμώνα του 2024.

Την ίδια ώρα αναμένεται να κυκλοφορήσει και η ταινία anime της Warner Bros.«The Lord of the Rings: The War of the Rohirrim» που αφηγείται την ιστορία του Helm Hammerhand, Βασιλιά της Ρόχαν που κυβέρνησε 250 χρόνια πριν από τα γεγονότα του Άρχοντα των Δαχτυλιδιών.

Η νέα ταινία τοποθετείται στο ίδιο σύμπαν με την τριλογία του Πίτερ Τζάκσον αναμένεται να κυκλοφορήσει στις 13 Δεκεμβρίου.