Τέσσερις δεκαετίες έχουν περάσει από τότε που η Μπόνι Τάιλερ κυκλοφόρησε το «Total Eclipse of the Heart», αλλά κάθε φορά που πλησιάζει μια έκλειψη Ηλίου το τραγούδι κάνει νέα «καριέρα».

Αυτό συνέβη και τώρα, καθώς εκτοξεύθηκαν οι αναζητήσεις του τραγουδιού, καθώς πολλοί ήταν εκείνοι που θέλησαν να απολαύσουν το θέμα υπό τους ήχους της επιτυχίας του 1983.

Μάλιστα, αρκετοί ξεκίνησαν από νωρίς να προετοιμάζουν τις playlist για την έκλειψη Ηλίου, αφού την προηγούμενη εβδομάδα οι αναζητήσεις στο Spotify από τις ΗΠΑ για το «Total Eclipse of the Heart» αυξήθηκαν κατά σχεδόν 50%. Επίσης, χθες το τραγούδι έφτασε στο Νο2 στο iTunes στις ΗΠΑ.

Βέβαια, αυτό το φαινόμενο κάθε άλλο παρά πρωτοφανές είναι. Την προηγούμενη φορά που η έκλειψη Ηλίου ήταν ορατή από τις ΗΠΑ- το 2017- τα downloads του τραγουδιού αυξήθηκαν κατά πάνω από 500% σύμφωνα με το Billboard.

Η Μπόνι Τάιλερ το έχει συνηθίσει πλέον. «Κάθε φορά που πλησιάζει μία έκλειψη Ηλίου, όλοι στον κόσμο παίζουν το “Total Eclipse of the Heart” και δεν κουράζομαι ποτέ να το τραγουδάω», δήλωσε η 72χρονη, που ακόμη ενθουσιάζεται όταν ακούει στο ραδιόφωνο την παλιά επιτυχία της.

Είναι «λίγο τρελό» αυτό που γίνεται με το τραγούδι όταν επίκειται έκλειψη Ηλίου, παραδέχεται, ενώ έχει χάσει λογαριασμό πόσες φορές το έχει ερμηνεύει live.

Πέρα από το «Total Eclipse of the Heart», άλλα τραγούδια που συχνά αναζητούν πολλοί με αφορμή μια έκλειψη Ηλίου είναι το «Hear Comes the Sun», των Beatles, το «Eclipse» των Pink Floyd και το «Black Hole Sun» των Soundgarden.

{https://www.youtube.com/watch?v=lcOxhH8N3Bo}