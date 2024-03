Θρίαμβος για τον Γιώργο Λάνθιμο καθώς η ταινία του Έλληνα σκηνοθέτη Poor Things κατάκτησε τέσσερα βραβεία Όσκαρ: Αυτό του καλύτερου Καλύτερου Μακιγιάζ / Κομμώσεων, της Καλύτερης Σκηνογραφίας, των Καλύτερων Κοστουμιών και φυσικά του Α’ Γυναικείου Ρόλου για την ερμηνεία της Έμα Στόουν, ως Μπέλα Μπάξτερ!

Η Έμμα Στόουν έλαβε το Όσκαρ πρώτου γυναικείου ρόλου -για δεύτερη φορά-, για την ερμηνεία της ως Μπέλα Μπάξτερ.

Ήδη βραβευμένη για τον ρόλο της στην ταινία «La La Land», η 35χρονη αμερικανίδα ηθοποιός αυτή τη φορά ενσάρκωσε μια αυτόχειρα την οποία επαναφέρει στη ζωή εκκεντρικός επιστήμονας εμφυτεύοντάς της εγκέφαλο αγέννητου εμβρύου και ξεκινά να ανακαλύπτει τη ζωή από την αρχή, χωρίς αιδώ ή προκαταλήψεις.

Επικράτησε των Λίλι Γκλάντστοουν («Δολοφόνοι του ανθισμένου φεγγαριού»), Σάντρα Χούλερ («Ανατομία μιας πτώσης»), Κάρι Μάλιγκαν («Maestro») και Ανέτ Μπένινγκ («Nyad»).

{https://x.com/ABC/status/1767012495070298377?s=20}

Μεγάλος νικητής της βραδιάς το «Οπενχάιμερ», η οποία κατάφερε να λάβει 7 χρυσά αγαλματίδια ανάμεσά τους και Όσκαρ Καλύτερης Ταινίας. Πρόκειται για τα: Οσκαρ Α’ Ανδρικού (Κίλιαν Μέρφι), Όσκαρ Β’ Ανδρικού Ρόλου (Ρόμπερτ Ντάουνι Τζούνιορ), Όσκαρ Μοντάζ, Όσκαρ Φωτογραφίας, Όσκαρ Μουσικής και Όσκαρ Σκηνοθεσίας και φυσικά το Όσκαρ Καλύτερης Ταινίας.

Το πορτρέτο του πατέρα της ατομικής βόμβας, που είχε την ιδιαιτερότητα ότι αντιμετωπίστηκε με διθυράμβους από την κριτική και γνώρισε εμπορική επιτυχία στις αίθουσες, με εισπράξεις που ξεπέρασαν το ένα δισεκατομμύριο δολάρια παγκοσμίως, επικράτησε των «Μπάρμπι», «Ανατομία μιας πτώσης», «Poor things» και «Τα παιδιά του χειμώνα», μεταξύ άλλων, μια χρονιά που γενικά οι ταινίες χαρακτηρίστηκαν υψηλού βαθμού ποιότητας.

Η ταινία «Anatomy of a Fall» κέρδισε το Όσκαρ καλύτερου πρωτότυπου σεναρίου. Το δικαστικό δράμα με σκηνικό ακροαματική διαδικασία όπου συγγραφέας βρίσκεται κατηγορούμενη για τη δολοφονία του συζύγου της.

{https://x.com/ABC/status/1767008486167056837?s=20}

Οι νικητές και οι χαμένοι

«Γιώργο σ’ ευχαριστώ για αυτή την ταινία, για αυτό τον ρόλο που άλλαξε τη ζωή μου. Ξέρω ότι δεν έχω χρόνο αλλά επιτρέψτε μου να κλέψω λίγο ακόμα και να ευχαριστήσω την οικογένειά μου – την μητέρα μου, τον άντρα μου. Την κόρη μου που γίνεται τριών σε λίγες μέρες και έχει κάνει τη ζωή μου πολύχρωμη και σινεμασκόπ…» είπε εμφανώς συγκινημένη παραλαμβάνοντας το χρυσό αγαλματίδιο η Έμα Στόουν για το Όσκαρ Α' Γυναικείου Ρόλου στην ταινία Poor Things του Λάνθιμου.

Το Όσκαρ Α Ανδρικού Ρόλου κέρδισε ο Κίλιαν Μέρφι για την ερμηνία του στην ταινία «Οπενχάιμερ», το πορτρέτο του πατέρα της ατομικής βόμβας, ταινία η οποία έλαβε διθυραμβικές κριτικές και γνώρισε επίσης εμπορική επιτυχία.

Ο 47χρονος Ιρλανδός επικράτησε (όπως ήταν αναμενόμενο) των Πολ Τζιαμάτι («Τα παιδιά του χειμώνα»), Μπράντλι Κούπερ («Maestro»), Τζέφρι Ράιτ («American Fiction») και Κόλμαν Ντομίνγκο («Rustin»).

Η Ντιβάιν Τζόι Ράντολφ κέρδισε το πρώτο βραβείο της βραδιάς: το Όσκαρ β’ γυναικείου ρόλου για την ενσάρκωση της πενθούσας μαγείρισσας στη χριστουγεννιάτικη ταινία «Τα παιδιά του χειμώνα» («The Holdovers», σε σκηνοθεσία Αλεξάντερ Πέιν).

Η ερμηνεία της 37χρονης αφροαμερικανίδας ηθοποιού στον ρόλο της Μέρι Λαμ της χάρισε την επικράτηση έναντι των: Τζόντι Φόστερ («Nyad»), η Αμέρικα Φερέρα («Μπάρμπι»), η Έμιλι Μπλαντ («Οπενχάιμερ»), και η Ντανιέλ Μπρουκς («The Color Purple»).

Ο Κρίστοφερ Νόλαν βραβεύτηκε για το Όσκαρ Σκηνοθεσίας, με τον 53χρονο αμερικανοβρετανό σκηνοθέτη να επικρατεί των: Μάρτιν Σκορσέζε («Οι δολοφόνοι του ανθισμένου φεγγαριού»), Ζιστίν Τριέ («Ανατομία μιας πτώσης»), Γιώργου Λάνθιμου («Poor Things») και Μπράντλι Κούπερ («Maestro»).

Ο Ρόμπερτ Ντάουνι Τζούνιορ κέρδισε το Όσκαρ Β’ Ανδρικού Ρόλου για την ταινία «Οπενχάιμερ», στον ρόλο του γραφειοκράτη που μετατρέπεται σε νέμεση του κεντρικού ήρωα.

Ο Ρόμπερτ Ντάουνι Τζούνιοτ κέρδισε τους Ράιαν Γκόσλινγκ («Μπάρμπι»), Ρόμπερτ ντε Νίρο («Οι δολοφόνοι του ανθισμένου φεγγαριού»), Μαρκ Ράφαλο («Poor things») και Στέρλινγκ Κ. Μπράουν («American Fiction»).

{https://x.com/ABC/status/1766969775375143394?s=20}

Αναλυτικά οι νικητές:

Καλύτερη Ταινία: Oppenheimer

Σκηνοθεσία: Κρίστοφερ Νόλαν, Oppenheimer

Α’ Αντρικός Ρόλος: Κίλιαν Μέρφι, Oppenheimer

Α’ Γυναικείος Ρόλος: Έμα Στόουν, Poor Things

Β’ Αντρικός Ρόλος: Ρόμπερτ Ντάουνι Τζούνιορ, Oppenheimer

Β’ Γυναικείος Ρόλος: Ντιβάιν Τζόι Ράντολφ, The Holdovers

Πρωτότυπο Σενάριο: Anatomy of a Fall

Διασκευασμένο Σενάριο: American Fiction

Διεθνής Ταινία: The Zone of Interest (Aγγλία)

Ντοκιμαντέρ: 20 Days in Mariupol

Μικρού Μήκους Ντοκιμαντέρ: The Last Repair Shop

Μικρού Μήκους Ταινία: The Wonderful Story of Henry Sugar

Όσκαρ Καλύτερης Ταινία Κινουμένων Σχεδίων: Το Αγόρι και ο Ερωδιός

Ταινία Κινουμένων Σχεδίων Μικρού Μήκους: WAR IS OVER! Inspired by the Music of John & Yoko

Καλύτερη Μουσική Επένδυση: Oppenheimer

Τραγούδι: What Was I Made For?, Barbie

Ήχος: The Zone of Interest

Σχεδιασμός Παραγωγής: Poor Things

Διεύθυνση Φωτογραφίας: Oppenheimer