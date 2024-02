Η Σελίν Ντιόν ετοιμάζει ντοκιμαντέρ για το πώς είναι να ζεις με τη νευρολογική ασθένειά της σε ντοκιμαντέρ: «Δεν θα την αφήσω να με καθορίσει»

Πριν από ένα χρόνο, η τραγουδίστρια αποκάλυψε ότι είχε διαγνωστεί με το λεγόμενο σύνδρομο του δύσκαμπτου ανθώπου, μια σπάνια αυτοάνοση πάθηση που προκαλεί σπασμούς που την δυσκολεύουν να περπατήσει και να τραγουδήσει.

Η επιστροφή

Τουλάχιστον πέντε χρόνια «λείπει» η Σελίν Ντιόν από τους θαυμαστές της καθώς η 55χρονη Καναδή τραγουδίστρια, η οποία διαγνώστηκε με μια σπάνια νευρολογική ασθένεια πριν από μερικά χρόνια, επιστρέφει!

Όμως, σύμφωνα με δημοσίευμα του elpais, δεν επιστρέφει στην μουσική σκηνή.

Όπως έχει πει η ίδια, κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου αναγκαστικής ανάπαυσης γύρισε ένα ντοκιμαντέρ με τίτλο I Am: Céline Dion, το οποίο θα είναι διαθέσιμο σύντομα (δεν υπάρχει ακόμη ημερομηνία) στο Prime Video.

Σε αυτό, θα μιλήσει για τη ζωή της με το σύνδρομο του δύσκαμπτου ατόμου, μια ανίατη ασθένεια που προσβάλλει μόνο ένα άτομο σε κάθε 1 εκατομμύριο.

«Αυτά τα τελευταία δύο χρόνια ήταν μια μεγάλη πρόκληση για μένα, το ταξίδι από την ανακάλυψη της κατάστασης της υγείας μου μέχρι να μάθω πώς να ζω και να τη διαχειρίζομαι, αλλά να μην την αφήνω να με καθορίζει», έγραψε η καλλιτέχνιδα σε μια δήλωση για το έργο, μια από τις λίγες φορές που έχει μιλήσει για την ασθένειά της.

«Καθώς συνεχίζεται ο δρόμος για την επανέναρξη της καριέρας μου στις συναυλίες, συνειδητοποίησα πόσο πολύ μου έλειψε, το να μπορώ να βλέπω τους θαυμαστές μου. Κατά τη διάρκεια αυτής της απουσίας, αποφάσισα ότι ήθελα να καταγράψω αυτό το κομμάτι της ζωής μου, για να προσπαθήσω να ευαισθητοποιήσω την κοινή γνώμη γι' αυτή την ελάχιστα γνωστή πάθηση, για να βοηθήσω άλλους που μοιράζονται αυτή τη διάγνωση».

Το ντοκιμαντέρ θα σκηνοθετήσει η Ιρένε Τέιλορ, η οποία ήταν υποψήφια για Όσκαρ το 2009 για ένα ντοκιμαντέρ μικρού μήκους με τίτλο The Final Inch, στο οποίο ασχολήθηκε με τον εμβολιασμό κατά της πολιομυελίτιδας, ειδικά όσον αφορά τα παιδιά στην Ινδία. Επιπλέον, τον περασμένο Δεκέμβριο, η Τέιλορ έκανε πρεμιέρα στο HBO το ντοκιμαντέρ της Trees and Other Entanglements, ένα πορτρέτο της ισχυρής σύνδεσης των ανθρώπων με τα δέντρα σε όλο τον κόσμο.

Η τελευταία φορά που η Σελίν Ντιόν ανέβηκε στη σκηνή ήταν τον Ιούλιο του 2019 στο Hyde Park του Λονδίνου.

Τότε ήρθε η πανδημία του Κόβιντ-19, όταν είχε προγραμματίσει μια ευρωπαϊκή περιοδεία με τίτλο Courage Tour, και όλα σταμάτησαν. Μόλις αυτό τελείωσε, προγραμμάτισε μια κατοικία στο Resorts World στο Λας Βέγκας της Νεβάδα, η οποία θα γινόταν από τον Νοέμβριο του 2021 έως τον Φεβρουάριο του 2022. Αλλά λίγο πριν, τον Οκτώβριο του 2021, αναγκάστηκε να το ακυρώσει:

«Λυπάμαι πολύ που θα σας απογοητεύσω όλους για άλλη μια φορά. Δουλεύω πολύ σκληρά για να ξαναβρώ τις δυνάμεις μου, αλλά οι περιοδείες μπορεί να είναι πολύ δύσκολες ακόμα και όταν είσαι 100%. Δεν είναι δίκαιο απέναντί σας να αναβάλλουμε συνεχώς τις συναυλίες και παρόλο που μου ραγίζει η καρδιά, είναι καλύτερο να τα ακυρώσουμε όλα τώρα μέχρι να είμαι πραγματικά έτοιμη να ξαναβγώ στη σκηνή. Θέλω να ξέρετε όλοι ότι δεν τα παρατάω", εξήγησε σε δήλωσή της. Ήταν σίγουρη τότε ότι θα ήταν σε θέση να επιστρέψει εκείνον τον Μάρτιο. Μάλιστα, προγραμμάτισε μια περιοδεία στις Ηνωμένες Πολιτείες και τη γενέτειρά της, τον Καναδά, την άνοιξη του 2022. Αλλά τον Ιανουάριο του ίδιου έτους, ακύρωσε αυτή την περιοδεία "για ιατρικούς λόγους», όπως είπε τότε.

Στη συνέχεια, τον Απρίλιο του 2022, αποκάλυψε σε ξεχωριστά βίντεο στα αγγλικά και τα γαλλικά στις σελίδες της στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ότι "προβλήματα υγείας" την ανάγκασαν να αλλάξει τα σχέδιά της και να αναβάλει την ευρωπαϊκή περιοδεία της:

«Είμαι κάπως καλύτερα, αλλά εξακολουθώ να αντιμετωπίζω κάποιους σπασμούς. Πρέπει να είμαι στην καλύτερη δυνατή κατάσταση όταν βρίσκομαι στη σκηνή. Στην πραγματικότητα, ανυπομονώ να το κάνω, αλλά δεν είμαι ακόμα σε αυτό το σημείο...". Και τον Δεκέμβριο του 2022, εξήγησε ποια ήταν η ασθένειά της, μια νευρολογική διαταραχή που ονομάζεται σύνδρομο δύσκαμπτου ατόμου, μια αυτοάνοση διαταραχή που επηρεάζει το κεντρικό νευρικό σύστημα και προκαλεί μυϊκούς σπασμούς, οι οποίοι, μεταξύ άλλων, επηρεάζουν το περπάτημα και την ικανότητά της να τραγουδά: "Δεν μου επιτρέπει να χρησιμοποιήσω τις φωνητικές μου χορδές για να τραγουδήσω με τον τρόπο που έχω συνηθίσει», εξήγησε με δάκρυα στα μάτια σε δύο βίντεο, πάλι στα αγγλικά και στα γαλλικά, τα οποία είχαν πέντε εκατομμύρια θεατές. Αν και προσπάθησε, αναγκάστηκε επίσης να ακυρώσει την ευρωπαϊκή περιοδεία 2024 τον περασμένο Μάιο.

«Το μόνο που ξέρω είναι να τραγουδάω»

«Το μόνο που ξέρω είναι να τραγουδάω, είναι αυτό που έκανα όλη μου τη ζωή και είναι αυτό που αγαπώ να κάνω περισσότερο», εξήγησε με θλίψη η καλλιτέχνιδα στα βίντεο όπου μίλησε για την ασθένειά της.

«Έχω μια σπουδαία ομάδα γιατρών που δουλεύουν δίπλα μου για να με βοηθήσουν να γίνω καλύτερα και τα πολύτιμα παιδιά μου που με στηρίζουν και μου δίνουν ελπίδα».

Η πολυαγαπημένη καλλιτέχνιδα θέλησε να συνεχίσει να εργάζεται κατά τη διάρκεια της ασθένειάς της.

Η γυναίκα που τραγούδησε τα θεματικά τραγούδια για ταινίες όπως ο Τιτανικός και η Πεντάμορφη και το Τέρας συμμετείχε στο soundtrack της ρομαντικής κωμωδίας Love Again, στην οποία έχει και ένα μικρό cameo. Βέβαια, οι δημόσιες εμφανίσεις της είναι πολύ σπάνιες.

Οι πιο πρόσφατες φωτογραφίες της είναι τέσσερις εικόνες που δημοσίευσε στη σελίδα της στο Instagram τον Νοέμβριο του 2023- σε αυτές εμφανίζεται με τους τρεις γιους της (σήμερα 23 και 13 ετών) μετά από έναν αγώνα χόκεϊ στο Λας Βέγκας (όπου ζουν), στον οποίο οι Montreal Canadiens έπαιζαν με τους Vegas Golden Knights.