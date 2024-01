Ο πρίγκιπας Χάρι λέλει να τα ξαναβρεί με την οικογένειά του, αναφέρει πηγή από το περιβάλλον του στην βρετανική Daily Express, πηγαίνοντάς το μάλιστα κι ένα βήμα παρακάτω αποκαλύπτοντας ότι «Σκέφτεται να γυρίσει στη Βρετανία.

Σύμφωνα μάλιστα και με το περιοδικό Closer που επικαλείται πηγή που είναι κοντά στον μικρότερο γιο του βασιλιά Κάρολου, ο Χάρι θέλει να τα ξαναβρεί με την οικογένειά του. Εν μέσω των ανησυχιών για τον πατέρα του και τη νύφη του η πηγή υποστηρίζει ότι ο Χάρι σκέφτεται ακόμα και να επιστρέψει στο Ηνωμένο Βασίλειο.

Μάλιστα η ίδια πηγή αναφέρει ότι είναι βαθιά συγκινημένος τόσο με τον πατέρα του όσο και με την Κέιτ και είναι έτοιμος μαζί με τη Μέγκαν Μαρκλ να προσφέρουν τη βοήθεια και την υποστήριξή τους. «Ο Χάρι είναι ο πιο ευτυχισμένος άνθρωπος που έχω γνωρίσει ποτέ. Παρόλο που έχουν συμβεί πολλά, στιγμές όπως αυτή του υπενθυμίζουν ότι η ζωή είναι μικρή και η οικογένεια είναι σημαντική», είπε η πηγή για να συνεχίσει: «Σκέφτεται πλέον τα πράγματα διαφορετικά και εξακολουθεί να τρέφει βαθιά αγάπη για τον πατέρα και τη νύφη του. Δεν θα δίσταζε να γυρίσει στο Ηνωμένο Βασίλειο για να βοηθήσει».

Ωστόσο, φαίνεται ότι η συνάντηση αυτή αποκλείεται να πριν από την επέμβαση του βασιλιά. Αφού ο Χάρι εξομολογήθηκε ότι ένιωθε «νοσταλγία» στο Montecito της Καλιφόρνια είπε στη σειρά του στο Netflix: «Μου λείπει το Ηνωμένο Βασίλειο, μου λείπουν οι φίλοι μου». Οι Σάσεξ έφυγαν από το Ηνωμένο Βασίλειο μετά την αποχώρησή τους από τη βασιλική οικογένεια το 2020.

Υπενθυμ΄ίζεται ότι, τόσο ο βασιλιάς Κάρολος, όσο και η πριγκίπισσα Κέιτ βρίσκονται στο νοσοκομείο, με την Κέιτ να αναρρώνει από εγχείρηση στην κοιλιά και τον Κάρολο να πρόκειται να υποβληθεί σε επέμβαση για τον προστάτη.

Prince Harry 'desperate' for Royal Family reunion after their health woes: 'Life is short'#PrinceHarry #RoyalFamily #KingCharles https://t.co/hl7WGg01xl pic.twitter.com/YDWkxlpqa2