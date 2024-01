Πρόκειται για ένα ιδιαίτερο δίσκο του «Αφεντικού» τον έκτο κατά σειρά, ο οποίος ξεχωρίζει για τις μινιμαλιστικές του ενορχηστρώσεις.

Ο Μπρους Σπρίνγκστιν ετοιμάζει την κινηματογραφική μεταφορά της ιστορίας του αγαπημένου του άλμπουμ «Nebraska» που κυκλοφόρησε το 1982. Όπως σημειώνει το Showbiz 411, ο διάσημος τραγουδιστής βρίσκεται σε συζητήσεις με τον Αμερικανό σκηνοθέτη Σκοτ Κούπερ (Scott Cooper) γνωστό από τις ταινίες του, «Out of the Furnace» και «Crazy Heart» με πρωταγωνιστή τον βραβευμένο με Όσκαρ Τζεφ Μπρίτζες (Jeff Bridges).

Διανύοντας μία σκοτεινή προσωπική περίοδο είχε ηχογραφήσει στο υπνοδωμάτιο του στο Colts Neck του Νιου Τζέρσεϊ, μια σειρά τραγουδιών ως demo σε ένα μαγνητόφωνο τεσσάρων καναλιών, με σκοπό να τα ηχογραφήσει ξανά με την E Street Band. Τελικά, ο τραγουδιστής αποφάσισε να τα κυκλοφορήσει όπως ήταν.

Σύμφωνα με το World of Reel, η νέα ταινία ενδέχεται να βασιστεί στο βιβλίο του Γουόρεν Ζέινς (Warren Zanes) «Deliver Me From Nowhere: The Making of Bruce Springsteen's Nebraska». Σημειώνεται ότι ο διάσημος καλλιτέχνης ακύρωσε τις συναυλίες του σε όλους τους σταθμούς της παγκόσμιας περιοδείας «Bruce Springsteen & the E Street Band» για το 2023 λόγω προβλημάτων υγείας. Η περιοδεία θα ξεκινήσει ξανά τον Μάρτιο.