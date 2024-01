Οι Patrick J. Adams, Gina Torres, Sarah Rafferty και Gabriel Macht έκαναν reunion για να παρουσιάσουν ένα βραβείο θυμίζοντας τις παλιές, καλές στιγμές της τηλεοπτικής δικηγορικής φίρμας Pearson Hardman.

Μάλιστα, πολλοί περίμεναν να δουν και την Μέγκαν Μαρκλ μαζί τους, αλλά κάτι τέτοιο δεν συνέβη. Ωστόσο, ο Patrick J. Adams ρωτήθηκε για τη δούκισσα του Σάσεξ και την πιθανή επανεμφάνισή της στη σειρά που βρίσκεται στα σκαριά.

«Μάθαμε γι' αυτό - λοιπόν, δεν πρόκειται για reboot - αλλά για ένα spin-off του «Suits». Νομίζω ότι όλα είναι σε πρώιμα στάδια. Τι είπαν όμως; Είναι μια σειρά στο σύμπαν του «Suits». Όπως ένα «Suits L.A.», μοιράστηκε ο Adams πριν από την λαμπερή τελετή των βραβείων.

«Τέλος πάντων, ο ατρόμητος show-runner μας, ο Aaron, εργάζεται πάνω σε αυτό. Και αν λάβω το τηλεφώνημα, είμαι έτοιμος να βάλω το κοστούμι μου ξανά. Λατρεύω την σειρά, λατρεύω τον χαρακτήρα. Και μου άρεσε να δουλεύω με όλους αυτούς τους ανθρώπους», δήλωσε χαρακτηριστικά.

Αν και ο Adams ισχυρίστηκε ότι οι παραγωγοί «δεν μας είπαν τίποτα» για την πιθανή νέα σειρά, είπε ότι θα ήταν ένας «εντελώς ξεχωριστός κόσμος μέσα στον κόσμο του «Suits».

Όταν ρωτήθηκε αν πιστεύει ότι η Μέγκαν Μαρκλ, η δούκισσα του Σάσεξ, θα επανέλθει ποτέ στη σειρά, ο Adams είπε: «Σίγουρα. Ο Μάικ και η Ρέιτσελ στο Σιάτλ. Πρέπει να έρθουν στο Λος Άντζελες, πρέπει να φτιάξουν κάποια πράγματα», είπε για τον χαρακτήρα του και αυτόν της Μέγκαν Μαρκλ.

«Είναι αρκετά δημοφιλής αυτή τη στιγμή», πρόσθεσε. «Άκουσες για τη Μέγκαν; Θα σου πω αργότερα», αστειεύτηκε.

Η σειρά προβλήθηκε από το 2011 έως το 2019 στο USA Network και πρωταγωνιστούσαν επίσης οι Rick Hoffman, Abigail Spencer και Dulé Hill. Η σειρά ακολούθησε τη ζωή των δικηγόρων που εργάζονταν μαζί στη Νέα Υόρκη.

{https://www.youtube.com/watch?v=yI9rOVtkPbs&ab_channel=Peacock}

Το «Suits» γνώρισε μια σημαντική «αναζωπύρωση» στο Netflix όταν προστέθηκε στο streamer τον Ιούνιο και έφτασε σε ρεκόρ που έσπασε τον αριθμό προβολής εκείνη τη στιγμή.

Η 42χρονη πρώην ηθοποιός Μέγκαν Μαρκλ εμφανίστηκε ως Ρέιτσελ Ζέιν για επτά σεζόν, από το 2011 έως τα μέσα του 2018.

Ωστόσο, άφησε τη σειρά και αποσύρθηκε από την υποκριτική το 2018 για να παντρευτεί τον πρίγκιπα Χάρι και να μπει στη βασιλική οικογένεια της Αγγλίας.

Turns out Rachel is doing REALLY well. ? #Suits pic.twitter.com/Xt4cofVECd