Ο Λι Σουν-Κιουν, ένας Νοτιοκορεάτης ηθοποιός που τράβηξε την παγκόσμια προσοχή με την ερμηνεία του ως πλούσιος πατριάρχης στην βραβευμένη με Όσκαρ ταινία «Parasite», βρέθηκε νεκρός την Τετάρτη πάρκο της Σεούλ.

Ο Λι, 48 ετών, ο οποίος βρήκε αιματηρό τέλος στην ταινία του 2019, την πρώτη της Νότιας Κορέας που κέρδισε οποιοδήποτε Όσκαρ, είχε βρεθεί αντιμέτωπος με την αστυνομίας τρεις φορές λόγω κατηγοριών για παράνομη χρήση ναρκωτικών εν μέσω κυβερνητικής καταστολής, με τη μία συνεδρία να διαρκεί 19 ώρες το Σαββατοκύριακο.

Ο ηθοποιός είχε δηλώσει ότι εξαπατήθηκε για να πάρει ναρκωτικά από μια ιδιοκτήτρια μπαρ που προσπαθούσε να τον εκβιάσει, μετέδωσε το πρακτορείο ειδήσεων Yonhap.

Οι αρχές βρήκαν τον Λι σε μια έρευνα που προκλήθηκε από μια δήλωση εξαφάνισης, δήλωσε αξιωματούχος της πυροσβεστικής στο Reuters υπό τον όρο της ανωνυμίας, καθώς το θέμα είναι ευαίσθητο.

Ο Λι βρέθηκε σε ένα αυτοκίνητο σε ένα πάρκο στη Σεούλ, αφού ο μάνατζέρ του ενημέρωσε την αστυνομία ότι ο ηθοποιός είχε φύγει από το σπίτι του, αφήνοντας πίσω του ένα προφανές σημείωμα αυτοκτονίας, δήλωσε αξιωματούχος της αστυνομίας, μιλώντας υπό τον όρο της ανωνυμίας.

Το πρακτορείο του Λι, HODU&U Entertainment, δεν απάντησε σε τηλεφωνήματα.

Ωστόσο, τα εγχώρια μέσα ενημέρωσης επικαλέστηκαν ανακοίνωση του πρακτορείου που εξέφραζε τη θλίψη του για τον θάνατο, ενώ καλούσε σε αυτοσυγκράτηση όσον αφορά ψευδείς πληροφορίες, εικασίες ή κακόβουλες αναφορές.

Οι παραβάσεις των αυστηρών νόμων της Νότιας Κορέας για τα ναρκωτικά μπορούν να οδηγήσουν σε φυλάκιση έξι μηνών ή έως και 14 ετών για τους κατ' εξακολούθηση παραβάτες και τους εμπόρους.

Ο Λι, γεννημένος το 1975, είχε πρωταγωνιστικούς ρόλους σε νοτιοκορεατικές ταινίες όπως το θρίλερ "Helpless" του 2012 και το "All About My Wife" του 2014, καθώς και στην καταξιωμένη τηλεοπτική σειρά "My Mister" του 2018.

Έπαιξε τον πρωταγωνιστικό ρόλο στην πρώτη πρωτότυπη σειρά του Apple TV+ στην κορεατική γλώσσα, που θα κυκλοφορήσει το 2021.

Το "Dr. Brain", ένα θρίλερ επιστημονικής φαντασίας έξι επεισοδίων, παρουσίαζε έναν ψυχρό νευρολόγο που κυνηγάει στοιχεία για ένα μυστηριώδες οικογενειακό ατύχημα μέσω εγκεφαλικών πειραμάτων.

Η σύζυγος του Lee είναι η βραβευμένη ηθοποιός Jeon Hye-jin και το ζευγάρι απέκτησε δύο παιδιά.