Μια τηλεοπτική παρουσιάστρια ειδήσεων του BBC, η οποία πιάστηκε κατά λάθος να δείχνει το μεσαίο δάχτυλο στην αρχή μετάδοσης δελτίου ειδήσεων, ζήτησε σήμερα συγγνώμη κάνοντας λόγο για ένα «χαζό αστείο» που προοριζόταν για φίλους και συνεργάτες της, αλλά όχι για να μεταδοθεί σε ζωντανή σύνδεση.

Η γνωστή στο Βρετανικό κοινό δημοσιογράφος, μία από τις βασικές παρουσιάστριες του BBC News, εμφανίστηκε στην έναρξη του μεσημεριανού δελτίου του BBC News, με σηκωμένο το μεσαίο δάχτυλο και με τα φρύδια της ανασηκωμένα, αμέσως μετά το τέλος του σήματος για την έναρξη της εκπομπής. Γρήγορα χαμήλωσε το χέρι της και άλλαξε την έκφραση του προσώπου της προτού αρχίσει με σοβαρό τρόπο να λέει τις κύριες ειδήσεις της ημέρας, μιλώντας για την εμφάνιση του Μπόρις Τζόνσον στην κοινοβουλευτική έρευνα για την διαχείριση της πανδημίας Covid.

Η Μοσίρι ζήτησε συγγνώμη σήμερα το πρωί με ανάρτηση στο Χ, λέγοντας ότι αστειευόταν με τη δημοσιογραφική της ομάδα και συναδέλφους της, προσποιούμενη ότι μετρούσε αντίστροφα χρησιμοποιώντας τα δάχτυλά της.

«Όταν φτάσαμε στο "1", έδειξα το μεσαίο δάχτυλό μου ως αστείο και δεν κατάλαβα ότι ήμασταν στον αέρα», είπε. «Ήταν ένα μεταξύ μας αστείο με την ομάδα μου και λυπάμαι πολύ που βγήκε στον αέρα! Δεν ήταν πρόθεσή μου να συμβεί αυτό και λυπάμαι αν προσέβαλα ή στενοχώρησα κάποιον. Δεν "έδειχνα το δάκτυλο" στους θεατές ή ακόμα και σε κάποιον. Ήταν ένα χαζό αστείο που προοριζόταν για έναν μικρό αριθμό συνεργατών μου», τόνισε.

