Βίντεο κάνει τον γύρο του διαδικτύου που δείχνει τεράστια σύννεφα καπνού να υψώνονται πάνω από χριστουγεννιάτικη αγορά στο Βερολίνο, μπροστά από το Κόκκινο Δημαρχείο το βράδυ της Τρίτης.

Ενώ δύο άνθρωποι μεταφέρθηκαν εσπευσμένα στο νοσοκομείο.

Η πυρκαγιά κατέκαψε δύο πάγκους που πωλούσαν χριστουγεννιάτικα προϊόντα. Το γερμανικό πρακτορείο Bild υποστήριξε ότι καθώς τα πυροσβεστικά συνεργεία έδιναν μάχη με τη φωτιά, δύο μικρά φυσίγγια αερίου εξερράγησαν.

Η υπόθεση έρχεται μόλις μια εβδομάδα μετά τη σύλληψη δύο ατόμων στη Βόρεια Ρηνανία-Βεστφαλία και το Βρανδεμβούργο, τα οποία φέρονται να σχεδίαζαν επιθέσεις σε χριστουγεννιάτικες αγορές.

Two injured after fire breaks out at Berlin Christmas market. According to Berlin police, two wooden stalls caught fire. One person suffered injuries due to smoke inhalation, while another person was hurt helping extinguish the fire.

