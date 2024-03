Αντιδράσεις προκαλούν οι νέες αναφορές της Μακένζι Φίλιπς στον πατέρα της - τον μουσικό και frontman των Mamas & Papas Τζον Φίλιπς - με τον οποίο διατηρούσε δεκαετή αιμομεικτική σχέση έπειτα από τον βιασμό της στα 19 της χρόνια.

Κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου, η Μακένζι έπεσε επανειλημμένα θύμα σωματικής και σεξουαλικής κακοποίησης από τον πατέρα της. Η σχέση τους έφτασε στο τέλος της όταν η κοπέλα έμεινε έγκυος και υπήρξε αμφιβολία σχετικά με την πατρότητα του παιδιού.

Παρ’ όλα αυτά, η Μακένζι έχει επιλέξει να συγχωρέσει τον πατέρα της για τον πόνο που της προκάλεσε.

"I get a lot of criticism and a lot of trolling online for having forgiveness in my heart," the actress told her half-sister, Chynna, who said their late father was "kind of, like a monster" (via @toofab)https://t.co/TM0g4yHr8D