«Το κάνουν επειδή πιστεύω στα ανθρώπινα δικαιώματα και μιλάω ανοιχτά για τη γενοκτονία του παλαιστινιακού λαού», δήλωσε το πρώην μέλος του θρυλικού συγκροτήματος, Pink Floyd.

Ξενοδοχεία στην Αργεντινή και την Ουρουγουάη φέρεται να απέρριψαν κρατήσεις για τον συνιδρυτή των Pink Floyd, τον 79χρονο Ρότζερ Γουότερς, λόγω των κατηγοριών για αντισημιτισμό που διατυπώθηκαν εναντίον του Βρετανού τραγουδιστή, γνωστού για τις φιλοπαλαιστινιακές του απόψεις.

Ο Γουότερς επρόκειτο να μείνει στην πρωτεύουσα της Αργεντινής, Μπουένος Άιρες, πριν από τις συναυλίες που είχαν προγραμματιστεί για τις 21-22 Νοεμβρίου στο πλαίσιο της περιοδείας του "This is Not a Drill".

Ωστόσο, οι κρατήσεις ακυρώθηκαν, με τα ξενοδοχεία να επικαλούνται έλλειψη διαθεσιμότητας, σύμφωνα με την εφημερίδα Pagina 12 της Αργεντινής.

Τα ξενοδοχεία στο Μοντεβιδέο, στη γειτονική Ουρουγουάη, αρνήθηκαν επίσης να τον φιλοξενήσουν, αλλά δεν ανέφεραν τον λόγο, ανέφερε οΓουότερς σε άρθρο της Pagina 12 την Τετάρτη (15 Νοεμβρίου).

Ο τραγουδιστής δήλωσε ότι ως εκ τούτου βρίσκεται ακόμη στο Σάο Πάολο της Βραζιλίας, όπου έδωσε συναυλία πριν από λίγες ημέρες.

«Είχα ραντεβού για δείπνο στις 16 του μήνα με τον Χοσέ Μουχίκα, τον πρώην πρόεδρο της Ουρουγουάης, ο οποίος είναι φίλος μου. Και δεν μπορώ να πάω (...) επειδή το ισραηλινό λόμπι και όπως αλλιώς αυτοαποκαλούνται με ακύρωσαν», δήλωσε ο Γουότερς στην Pagina 12.

Ο πρόεδρος της Κεντρικής Ισραηλιτικής Επιτροπής της Ουρουγουάης, Roby Schindler, έστειλε επιστολή στο ξενοδοχείο Sofitel με την οποία το προέτρεπε να μην φιλοξενήσει τον Waters, αναφέρει η Pagina 12.

Ο Γουότερς καταδιώκεται εδώ και χρόνια από κατηγορίες για αντισημιτισμό, μεταξύ των οποίων η γερμανική αστυνομία ερεύνησε τον Γουότερς επειδή φορούσε μια μαύρη καμπαρντίνα ναζιστικού τύπου με κόκκινο περιβραχιόνιο στις συναυλίες του στη Γερμανία νωρίτερα φέτος.

Υπήρξε επίσης αυστηρή κριτική από την αμερικανική κυβέρνηση, με το Στέιτ Ντιπάρτμεντ να λέει ότι ο Γουότερς έχει «ένα μακρύ ιστορικό χρήσης αντισημιτικών τροπών για να υποτιμήσει τους Εβραίους».