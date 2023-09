Ο μουσικός Μπάμπης Κατσιώνης είναι από τους πλέον γνωστούς heavy metal μουσικούς στην Ελλάδα. Παίζει κιθάρα και πλήκτρα και στο παρελθόν έχει υπάρξει μέλος στα συγκροτήματα Stray Gods, Warrior Path, Outloud και Serious Black ενώ μέχρι το 2020 ήταν μέλος των Firewind. Τα τελευταία τέσσερα χρόνια είναι παντρεμένος με την τραγουδίστρια Ευρυδίκη.

«Να μην πάτε να βγάλετε τις νέες ταυτότητες γιατί πολύ απλά περιέχουν μέσα το χάραγμα του θηρίου. Το 666. Και το 666 επιτρέπω και επιτρέπεται να το χρησιμοποιούν μόνο οι Iron Maiden και οι Aphrodite's Child. Φινίτο. Πάπαλα. Αυτή είναι η υπόθεση. Δεν μπορεί τώρα εμείς να ακούμε 35 χρόνια heavy metal και 666 the number of the beast και να έρχεται ξαφνικά η κ. Σούλα και να σου λέει κοίτα έχω ταυτότητα με το 666. Όχι! Να μην τη βγάλεις! Εγώ τόσα χρόνια τι κάνω;».

Στη συνέχεια ο γνωστός μουσικός αναλύει τι ακριβώς περιέχει το... τσιπάκι, τι μπορεί να προκαλέσει στον άνθρωπο. Όμως, τελικώς δεν αντέχει, ξεσπά σε γέλια, λέει πως «δεν μπορώ να το κάνω αυτό» και κλείνει το βίντεο.

{https://www.facebook.com/bobkatsionis/videos/1465062504333700/}