Σε ένα γεμάτο Ολυμπιακό Στάδιο οι λάτρεις της ροκ μουσικής απόλαυσαν ένα από τα πιο διάσημα συγκροτήματα, τους θρυλικούς Guns N’ Roses που επί τρεις ώρες μάγεψαν τους χιλιάδες θαυμαστές που γέμισαν στο στάδιο.

Τριάντα χρόνια μετά την τελευταία εμφάνισή τους στην Αθήνα η αμερικανική μπάντα τίμησε τον κόσμο που από πολύ νωρίς πήγε στον συναυλιακό χώρο αψηφώντας τις υψηλές θερμοκρασίες. Ο Αxl Rose και η παρέα του τραγούδησαν παλιές και νέες επιτυχίες ξεσηκώνοντας το κοινό που αποτελούνταν από όλες τις ηλικίες.

Tρεις ώρες νοσταλγίας στη συναυλία των Guns N’ Roses – Χιλιάδες θαυμαστές στο ΟΑΚΑ παρά τον καύσωνα

Θερμό χειροκρότημα απέσπασε ο Slash στον οποίο ο κόσμος ευχήθηκε χρόνια πολλά για τα γενέθλιά του λίγο πριν από τα μεσάνυχτα.

Στις εννέα το βράδυ βγήκαν στην σκηνή και επί τρεις ώρες, χωρίς κανένα διάλειμμα, υπενθύμισαν γιατί είναι μια από τις κορυφαίες μπάντες.

Ο Shash, o βιρτουόζος κιθαρίστας της μπάντας είχε την τιμητική του χθες καθώς λίγο πριν τα μεσάνυχτα άκουσε 40.000 και πλέον θαυμαστές να του εύχονται χρόνια πολλά για τα γενέθλια σήμερα.

Εξαιρετική εμφάνιση από τον Duff που απέστασε το χειροκρότημα του κόσμο με τα σόλο του.

Επί τρεις ολόκληρες ώρες, έπαιζαν ασταμάτητα, σε θερμοκρασίες καύσωνα, δίνοντας ένα εντυπωσιακό, μαραθώνιο σόου, ενώπιον περισσότερων από 40.000 θαυμαστών τους, αποδεικνύοντας περίτρανα πως αξίζουν με το παραπάνω τον το χειροκρότημα.

«Αντέχετε;» ρωτούσε ο Axl Rose τον κόσμο που από τις εφτά το απόγευμα του Σαββάτου (22/7) γέμισε το στάδιο τόσο στην αρένα όσο και στις πάνω κερκίδες.

Μικροί και μεγάλοι άρχισαν να γεμίζουν στο ΟΑΚΑ από πολύ νωρίς αψηφώντας τις θερμοκρασίες που άγγιζαν τους 40 βαθμούς Κελσίου.

Aν και εξηντάρηδες τα μέλη του συγκροτήματας τραγούδησαν αδιάκοπα 27 τραγούδια με το «Knockin’ on Heaven’s Door», «Welcome To The Jungle», το «November Rain» το «Paradise City» καθώς και το «Civil War» να αποσπούν τα περισσότερα χειροκροτήματα από το ετερόκλητο κοινό που προμηθεύτηκε τα ακριβά εισιτήρα για την συναυλία στην Αθήνα.

Eξαιρετική εμφάνιση κάτω από τον καυτό ήλιο πραγματοποίησε επίσης και το συγκρότημα Τhe Last Internationale που ανέλαβε να προθερμάνει τον κόσμο πριν την εμφάνιση των Guns N’ Roses, αποσπώντας το θερμό χειροκρότημα του κόσμου.

Η μπάντα αποχαίρέτησε τον κόσμο με μια υπόκλιση λέγοντας «ευχαριστούμε Αθήνα, ευχαριστούμε Ελλάδα» κλείνοντας έτσι μια από τις σημαντικότερες συναυλίες της χρονιάς.