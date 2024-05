Πάνω από 100 καλλιτέχνες και μουσικές μπάντες έχουν ήδη αποσυρθεί από το φετινό φεστιβάλ The Great Escape στη Βρετανία σε ένδειξη αλληλεγγύης στη Γάζα. Οι πρώτοι οι οποίοι εξέφρασαν την αμέριστη στήριξή τους στις μπάντες που μποϊκοτάρουν το φεστιβάλ ήταν οι Massive Attack.

Το φεστιβάλ, όπου είναι μία μοναδική ευκαιρία και για τους νέους και ανερχόμενους καλλιτέχνες να παρουσιάζουν τη δουλειά τους, ξεκινά την Τετάρτη 15 Μαΐου και θα διαρκέσει μέχρι το Σάββατο 18 του μήνα.

{https://www.instagram.com/p/C3a1KwGsnvq/?hl=el}

Όμως βασικός χορηγός του The Great Escape είναι η Barclays, που έχει αποτελέσει αντικείμενο αντιπαράθεσης για την συνεχιζόμενη ισραηλινή επίθεση στη Γάζα λόγω της χρηματοοικονομικής επένδυσης της τράπεζας σε εταιρείες που προμηθεύουν όπλα στο Ισραήλ.

Το θέμα ξεκίνησε με μία διαδικτυακή αίτηση από τον ιδρυτή του How To Catch A Pig και το μουσικό συγκρότημα The Menstrual Cramps. Έκτοτε το αίτημα έχει βρει στήριξη από καλλιτέχνες όπως οι Kneecap, Lambrini Girls, Alfie Templeman, Lip Critic, Wunderhorse και Mary In The Junkyard.

Τον περασμένο μήνα αποσύρθηκαν και οι Cherym πριν ακολουθήσουν οι δισκογραφικές εταιρείες, Alcopop και Big Scary Monsters. Οι καλλιτέχνες άρχισαν να αποσύρονται ο ένας μετά τον άλλον ζητώντας από τους διοργανωτές να του The Great Escape να σταματήσει η χορηγία από τη Barclays.

«Η Barclays παρέχει οικονομικές υπηρεσίες ύψους άνω του 1 δισ. λίρες σε εταιρείες που παρέχουν στρατιωτική τεχνολογία και όπλα στους IDF, διαιωνίζοντας τη φρίκη που εκτυλίσσεται στη Γάζα» σημειώνουν οι καλλιτέχνες.

{https://www.instagram.com/p/C66pOrgteOZ/?utm_source=ig_embed&ig_rid=c51eca54-0b9d-47f2-afc1-2365b1ee768d}

Μέχρι στιγμής 106 καλλιτέχνες έχουν ακυρώσει τις εμφανίσεις τους, συνολικά δηλαδή πάνω από το ¼ του συνολικού προγράμματος του φεστιβάλ.

Τα τελευταία ονόματα που αποσύρθηκαν ήταν οι Alfie Templeman, Avije, Beetlebug, Bo Milli, BODUR, Bug Teeth, C Turtle, Cryalot, Delilah Bon, Delilah Holliday, Graft, Hang Linton, Jianbo, Kerensa, Lewis G Burton, Message From The Ravens, Pem, Pop Vulture, Projector, Smoke Filled Room, Sophia Ryalls, Steven Bamidele, Sunday Club, The Halfway Kid and Tony Njoku.

Σημαντική στήριξη στο μποϊκοτάζ του φεστιβάλ ήρθε και από τους Massive Attack, που εξέφρασαν τη στήριξη τους στις μπάντες που αποχωρούν μαζικά. «Έχουμε ατελείωτο σεβασμό για τους νεότερους καλλιτέχνες, που επιλέγουν να πάρουν θέση ενάντια στην εταιρική υποστήριξη για το απαρτχάιντ και τώρα τη γενοκτονία στην Παλαιστίνη», έγραψαν οι Massive Attack.

{https://twitter.com/BrightonPSC/status/1788961266297381238}

«Είναι εκπληκτικό να πιστεύει κανείς ότι το 2024, οι διοργανωτές και τα φεστιβάλ εξακολουθούν να μην καταλαβαίνουν ότι ως καλλιτέχνες, η μουσική μας είναι προς πώληση, αλλά η ανθρωπιά και η ηθική μας δεν είναι. Η αλήθεια είναι ότι, ενώ το μποϊκοτάζ εκδηλώσεων που χρηματοδοτούνται από τοξικές εταιρείες όπως η Barclays είναι θαρραλέο, τα κίνητρα πίσω από αυτό είναι εντελώς αδιαμφισβήτητα: όλοι μπορούν να δουν τι συμβαίνει στη Γάζα και κανείς δεν πρέπει να το αποδεχτεί. Είτε πρόκειται για απαρτχάιντ και γενοκτονία στη Γάζα, είτε για τη χρηματοδότηση νέων εξόρυξης ορυκτών καυσίμων παγκοσμίως, η Barclays έχει επανειλημμένα αποδείξει ότι δεν έχει συνείδηση. Η Barclays λοιπόν δεν έχει θέση σε κανένα μουσικό φεστιβάλ ή οποιοδήποτε πολιτιστικό γεγονός. Αλληλεγγύη και απόλυτος σεβασμός σε όλους τους μουσικούς που έχουν πάρει αυτή τη θέση» ανέφεραν οι Massive Attack.

Εκπρόσωπος της ομάδας Bands Boycott Barclays είπε ότι « Η Barclays χρηματοδοτεί τη γενοκτονία στη Γάζα και στη συνέχεια ξεπλένει τη φήμη της στο εσωτερικό της, συνεργαζόμενη με μουσικά φεστιβάλ. Ως μουσικοί, δεν θέλουμε καμία σχέση μαζί της. Δεν υπάρχει φεστιβάλ χωρίς τους καλλιτέχνες και είμαστε άνευ όρων αλληλέγγυοι με τους Παλαιστίνιους αρνούμενοι να επιτρέψουμε στη μουσική μας να χρησιμοποιηθεί ως πολιτιστική κάλυψη για μια τράπεζα που υποστηρίζει τη γενοκτονία».

{https://twitter.com/alfietempleman/status/1790360495028871301}

Η κίνηση έχει τη στήριξη άνω των 1.000 μουσικών και επαγγελματιών της βιομηχανίας.

«Ως τράπεζα, η δουλειά μας είναι να παρέχουμε οικονομικές υπηρεσίες σε χιλιάδες πελάτες και αυτό περιλαμβάνει και εκείνους που είναι στον τομέα της άμυνας. Πελάτες σε αυτόν τον τομέα είναι οι αμερικανικές, βρετανικές και ευρωπαϊκές εταιρείες που παρέχουν αμυντικά προϊόντα στο ΝΑΤ και άλλους συμμάχους, ανάμεσά τους και η Ουκρανία» αναφέρει η τράπεζα.