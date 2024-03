Η αιτιολογία για την αφαίρεση του δέρματος από το βιβλίο, που φιυλάσσεται στη βιβλιοθήκη του πανεπιστημίου του Χάρβαρντ είναι ότι είναι «κατάφορη (παραβίαση) της ηθικής της φύσης» για το πώς προέκυψε η ασυνήθιστη αυτή βιβλιοδεσία.

Το βιβλίο ονομάζεται «Des Destinées de l’Ame (or Destinies of the Soul)» και φυλάσσεται στη βιβλιοθήκη Houghton του πανεπιστημίου από το 1930. Ωστόσο, το βιβλίο προσέλκυσε το παγκόσμιο ενδιαφέρον το 2014 όταν ειδικά τεστ που διεξήχθησαν απέδειξαν ότι όντως πρόκειται για ανθρώπινο δέρμα.

Την Τετάρτη, ωστόσο, το πανεπιστήμιο είπε ότι μετά από μία «ενδελεχή μελέτη και σκέψη» θα αφαιρεθεί το ανθρώπινο δέρμα από το βιβλίο και σε συνεργασία με τις αρχές θα αποφασίσουν για το τι θα κάνουν το δέρμα.

Το βιβλίο γράφτηκε από τον Arsène Houssaye, έναν Γάλλο μυθιστοριογράφο στα μέσα του 1800 ως μία θεωρία της ανθώπινης ψυχής και για τη ζωή μετά θάνατον.

Ο πρώτος κάτοχος του βιβλίου, ο Γάλλος φυσίατρος Ludovic Bouland, έδεσε το βιβλίο με ανθρώπινο δέρμα. Το Χάρβαρντ λέει ότι ο Bouland αφαίρεσε το δέρμα από μία νεκρή ασθενή του, που νοσηλευόταν στο νοσοκομείο όπου εργαζόταν τότε εκείνος, χωρίς ωστόσο να έχει τη συγκατάθεσή της.

Αυτή η περίεργη ιστορία, την οποία το Χάρβαντ αποκαλεί «κατάφορη ηθική παραβίαση της φύσης» οδήγησε στην απόφαση του πανεπιστημίου να αφαιρέσει το ανθρώπινο δέρμα.

«Όπως φαντάζεστε αυτή ήταν μία ασυνήθιστη συνθήκη για εμάς στη βιβλιοθήκη, όπως και η απόφασή μας για την αφαίρεσή του» είπε ο Tom Hyry, αρχειοθέτης στη βιβλιοθήκη Houghton.

«Το βασικό πρόβλημα με τη δημιουργία του συγκεκριμένου βιβλίου ήταν ένα γιατρός που δεν έβλεπε έναν άνθρωπο μπροστά του και διέπραξε μία απεχθή πράξη της αφαίρεσης ενός τμήματος δέρματος από έναν νεκρό ασθενή του χωρίς καμία συναίνεση και το χρησιμοποίησε για να δέσει ένα βιβλίο, που έπεσε στα χέρια του, και το οποίο κατείχαν πολλοί πριν από αυτόν για πάνω από έναν αιώνα. Πιστεύουμε ότι έφτασε η ώρα να αναπαυθούν εν ειρήνη αυτά τα μέρη του ανθρώπινου δέρματος».

