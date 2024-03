Πέθανε σε ηλικία 100 ετών ο εφευρέτης του καραόκε, Shigeichi Negishi.

Ο επιχειρηματίας με έδρα το Τόκιο ήταν ο πρώτος που αυτοματοποίησε και εμπορευματοποίησε το καραόκε το 1967, όταν το “Sparko Box” του κυκλοφόρησε στην αγορά.

Ο συγγραφέας Matt Alt, ο οποίος πήρε συνέντευξη από τον επιχειρηματία το 2018 για το βιβλίο του Pure Invention: How Japan Made the Modern World έγραψε τον επικήδειο του κ. Negishi στην εφημερίδα The Wall Street Journal, που δημοσιεύθηκε την Πέμπτη.

Επίσης, μοιράστηκε φωτογραφίες του θρυλικού εφευρέτη στον λογαριασμό του στο X.

{https://twitter.com/Matt_Alt/status/1768417646935167349}

{https://twitter.com/Matt_Alt/status/1768419236580638895}

Ο κ. Negishi πέθανε στις 26 Ιανουαρίου μετά από πτώση, δήλωσε η κόρη του Atsumi Takano στον Alt.

Ο Negishi συνέλαβε την ιδέα για το καραόκε μέσω μιας ”επιφοίτησης”, έγραψε ο Alt, όταν ένας μηχανικός σε μια εταιρεία ηλεκτρονικών που διηύθυνε το 1967 τον άκουσε να τραγουδάει στον εαυτό του και του είπε ότι δεν ήταν πολύ καλός.

Ο κ. Negishi, 43 ετών τότε, είπε στον υπάλληλο να ”τον αφήσει ήσυχο”, πριν σκεφτεί: ”Μακάρι να μπορούσαν να ακούσουν τη φωνή μου πάνω από ένα backing track!”

Και ενώ η εφεύρεση του καραόκε έχει αποδοθεί ευρέως στον Ιάπωνα μουσικό Daisuke Inoue, ο οποίος κυκλοφόρησε το κουτί “8 Juke” το 1971, στην πραγματικότητα ήταν το Sparko Box του κ. Negeshi που σηματοδότησε την πρώτη μηχανή τραγουδιού τέσσερα χρόνια πριν.