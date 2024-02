Οι δικαστές του Διεθνούς Δικαστηρίου του ΟΗΕ αποφάσισαν σήμερα ότι η προσφυγή της Ουκρανίας κατά της Ρωσίας την οποία κατηγορεί ότι παραβίασε το διεθνές δίκαιο λέγοντας ότι προέβη στην εισβολή για να σταματήσει μια φερόμενη γενοκτονία, μπορεί να προχωρήσει.

Η επιτροπή των 16 δικαστών, ωστόσο, είπε ότι θα αποφανθεί μόνο σε μεταγενέστερο στάδιο σχετικά με το εάν η Ουκρανία διέπραξε ή όχι γενοκτονία στις περιοχές του Ντόνετσκ και του Λουχάνσκ της ανατολικής Ουκρανίας που τώρα κατέχονται από τη Ρωσία. Οι δικηγόροι της Μόσχας προέτρεψαν τους δικαστές να απορρίψουν ολόκληρη την υπόθεση, λέγοντας ότι τα νομικά επιχειρήματα του Κιέβου ήταν λανθασμένα και ότι το δικαστήριο δεν είχε δικαιοδοσία.

Την Παρασκευή 2 Φεβρουαρίου 2024, οι δικαστές αποδέχθηκαν ορισμένες από τις αντιρρήσεις της Ρωσίας, αλλά επιστρέφοντας στο αίτημα της Ουκρανίας, το δικαστήριο αποφάνθηκε ότι δεν υπήρχαν «αξιόπιστες αποδείξεις ότι η Ουκρανία διαπράττει γενοκτονία κατά παράβαση της Σύμβασης για τη Γενοκτονία» στην ανατολική Ουκρανία.

Σημειώνεται ότι για να εκδικαστεί η υπόθεση επί της ουσία, δεν αποκλείεται να χρειαστούν πολλοί μήνες.

Αν και η υπόθεση περιστρέφεται γύρω από τη Συνθήκη περί Γενοκτονίας του 1948, το Κίεβο δεν κατηγορεί τη Μόσχα για διάπραξη γενοκτονίας στην Ουκρανία. Υποστηρίζει ότι η Ρωσία παραβίασε τη συνθήκη περί γενοκτονίας με το να δικαιολογήσει την εισβολή λέγοντας πως έπρεπε να σταματήσει μια φερόμενη γενοκτονία Ρωσόφωνων στην ανατολική Ουκρανία.

Η Ουκρανία έφερε την υπόθεση ενώπιον του Διεθνούς Δικαστηρίου της Χάγης, μερικές ημέρες μετά την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία στις 24 Φεβρουαρίου 2022.

BREAKING: International Court of Justice ruled that it will hear a case in which Kyiv has asked it to declare it did not commit genocide in eastern Ukraine, as Russia claimed as a pretext for attacking its smaller neighbor https://t.co/IVMZKJ2LB7 pic.twitter.com/9fidNIp4wP