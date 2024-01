«Στις 24 Ιανουαρίου ένα μεταγωγικό αεροσκάφος Ilyushin-76 συνετρίβη στην περιοχή Μπέλγκοροντ κατά τη διάρκεια προγραμματισμένης πτήσης περίπου στις 11 π.μ. ώρα Μόσχας (8 π.μ. ώρα Ελλάδας). Στο αεροσκάφος επέβαιναν 65 Ουκρανοί αιχμάλωτοι πολέμου που μεταφέρονταν στην περιοχή Μπέλγκοροντ για ανταλλαγή και τρεις συνοδοί», ανέφερε το ρωσικό υπουργείο Άμυνας.

Σύμφωνα με το Tass, η Πολεμική Αεροπορία απέστειλε επιτροπή έρευνας για να διερευνήσει το περιστατικό. Νωρίτερα, ο κυβερνήτης της περιφέρειας δήλωσε στο κανάλι του στο Telegram ότι το περιστατικό συνέβη στην περιοχή Κορότσα, χωρίς να δώσει περισσότερες λεπτομέρειες.

Στο σημείο της συντριβής εργάζεται ομάδα ερευνητών και προσωπικό του Υπουργείου Εκτάκτων Αναγκών.

BREAKING: Video of plane crash in Russia shows missile trace in the sky, suggesting it was shot down pic.twitter.com/k75m9l9pmw

Σημειώνεται πως της συντριβής ακολούθησε «πόλεμος ανακοινώσεων» μεταξύ Κιέβου και Μόσχας.

Πιο συγκεκριμένα, ο πρόεδρος της ρωσικής Δούμας - απευθυνόμενος στους βουλευτές - κατηγόρησε την Ουκρανία ότι κατέρριψε το ρωσικό μεταγωγικό αεροσκάφος που μετέφερε 65 Ουκρανούς αιχμαλώτους πολέμου:

«Σκότωσαν στον αέρα τους δικούς τους στρατιώτες, τις μητέρες τους, τα παιδιά τους που τους περίμεναν», κατήγγειλε ο Βιάτσεσλαβ Βολόντιν. «Σκότωσαν τους πιλότους μας που πραγματοποιούσαν ανθρωπιστική αποστολή (…) με αμερικανικούς και γερμανικούς πυραύλους».

Την ίδια ώρα, κι ο βουλευτής και απόστρατος στρατηγός Αντρέι Καρταπόλοφ δήλωσε ότι το ρωσικό μεταγωγικό αεροσκάφος Il- 76 καταρρίφθηκε από τρεις πυραύλους που έχει προσφέρει η Δύση στην Ουκρανία.

Από την πλευρά της η Ουκρανία υποστήριξε ότι το αεροσκάφος μετέφερε S-300 με στόχο να πλήξουν το Χάρκοβο, ισχυρισμοί που για την ώρα δεν ήταν δυνατό να επιβεβαιωθούν.

The crash of IL-76 near Belgorod. The main information about the crash, as well as the reactions of the two sides and analysts.



An IL-76 military transport plane crashed around 11:00 a.m. Moscow time in the Belgorod region. All on board were killed, regional governor Vyacheslav… pic.twitter.com/4O8F2d0r0g