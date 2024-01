Η Ρωσία καταδίκασε σήμερα το ουκρανικό πλήγμα στο Ντονέτσκ που είχε ως απολογισμό τουλάχιστον 25 νεκρούς και 20 τραυματίες, χαρακτηρίζοντάς το μια «βάρβαρη τρομοκρατική ενέργεια» που καταδεικνύει «την αναγκαιότητα να επιτύχουμε όλους τους στόχους» στην Ουκρανία.

«Το νεοναζιστικό καθεστώς του Κιέβου, το οποίο στηρίζουν οι ΗΠΑ και οι δορυφόροι τους, για μία ακόμη φορά διέπραξε μια βάρβαρη τρομοκρατική ενέργεια εναντίον του άμαχου πληθυσμού της Ρωσίας», αναφέρεται σε ανακοίνωση που εξέδωσε το ρωσικό υπουργείο Εξωτερικών.

Οι πληροφορίες για τον ακριβή αριθμό θυμάτων ποικίλουν, σύμφωνα πάντως με το πρακτορείο ειδήσεων TASS φτάνους τους 25

The number of those killed in the Donetsk market shelling by the Ukrainian army has reached 25, with at least 20 people injured, DPR Head Denis Pushilin said:https://t.co/n96K2QNmak pic.twitter.com/VOAwNJQGp8