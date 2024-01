Περισσότεροι από 3.000 άνθρωποί συγκεντρώθηκαν έξω από το κτίριο του δικαστηρίου στην μικρή πόλη Μπαϊμάκ για να δηλώσουν την υποστήριξη τους στον Αλσίμοφ, με την αστυνομία «να κάνει τα πάντα» για να τους διαλύσει.

Η αστυνομία χρησιμοποίησε δακρυγόνα και άγριο ξύλο με τα βίντεο που δημοσιοποιήθηκαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης να την αστυνομία να επιτίθεται με γκλομπς στο πλήθος.

Ο Αλσίνοφ καταδικάστηκε σήμερα σε τέσσερα χρόνια φυλάκιση - με την κατηγορία ότι προσέβαλε μετανάστες εργάτες σε ομιλία του που εκφώνησε τον Απρίλιο του 2023 στη διάρκεια διαδήλωσης με αφορμή τα σχέδια εξόρυξης χρυσού σε μια περιοχή του Μπασκορτοστάν.

People in #Russia 's Bashkortostan protest against the jailing of a local activist. But they are fine with thousands of Bashkires sent to die in #Ukraine ?... #StandWithUkraine pic.twitter.com/KMLwU9K0tt

Οι υποστηρικτές του δήλωσαν ότι η υπόθεση εναντίον του δεν ήταν παρά εκδίκηση για το ρόλο του σε διαμαρτυρίες αρκετά χρόνια νωρίτερα, κατά τις οποίες ακτιβιστές εμπόδισαν με επιτυχία σχέδια εξόρυξης ανθρακικού νατρίου σε λόφο που οι ντόπιοι θεωρούν ιερό τόπο.

«Ένα μεγάλο ευχαριστώ σε όλους όσοι ήρθαν να με υποστηρίξουν. Δεν θα το ξεχάσω ποτέ αυτό. Δεν παραδέχομαι την ενοχή μου. Πάντα αγωνιζόμουν για τη δικαιοσύνη, για τον λαό μου, για τη δημοκρατία μου», δήλωσε ο Αλσίνοφ στο διαδικτυακό μέσο ενημέρωσης RusNews μετά την ετυμηγορία.

Το Μπασκορτοστάν βρίσκεται 1.440 χιλιόμετρα ανατολικά της Μόσχας. Είναι μια περιοχή παραγωγής πετρελαίου με 4,1 εκατομμύρια κατοίκους και μια από τις 80 διοικητικές οντότητες που συνθέτουν τη Ρωσική Ομοσπονδία.

Οι παρατηρητές ανέφεραν ότι η σημερινή διαμαρτυρία είναι μία από τις μεγαλύτερες που έχουν γίνει στην Ρωσία από τότε που ξεκίνησε ο πόλεμος της Ρωσίας στην Ουκρανία, περίπου πρίν από δύο χρόνια.

Οι διαδηλωτές φώναζαν το σύνθημα «Λευτεριά στον Αλσίμοφ» ζητώντας την παραίτηση του τοπικού κυβερνήτη Ραμπίι Χαμπίροφ, με αίτημα του οποίου ξεκίνησε η δίκη του οικολόγου ακτιβιστή.

Over 10,000 people of Republic of #Bashkortostan occupied by #Russia are fighting back against #Putin's fascist regime after one of their own, Fail Alsynov, was kidnapped when a kangaroo court sentenced him to 4 years of prison colony. pic.twitter.com/O1YyWRsmd9