Ο Τζόζεφ Γκλιν, 70 ετών, συνελήφθη το Σάββατο αφού ομολόγησε στους ανακριτές ότι σκότωσε τη σύζυγό του, Τζάκι Γκλιν, 76 ετών, την Πρωτοχρονιά στο σπίτι τους στο Green Hills του Τενεσί, σύμφωνα με το Αστυνομικό Τμήμα του Μητροπολιτικού Νάσβιλ.

SILVER ALERT: Please help us find Jackie Glynn, 76, who was last seen on January 1 at her Abbott Martin Rd home. She drives a black 2010 Toyota Rav4 SUV with TN plate #224BFCY & has mobility issues. See her? Call 615-862-8600. pic.twitter.com/37wVQqzjW8