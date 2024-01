Τουλάχιστον τρεις άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και άλλοι 28 τραυματίστηκαν στη σύγκρουση δυο τρένων το πρωί στην Ινδονησία, στο μεγάλο νησί της Ιάβας, ανακοίνωσε η αστυνομία.

Το δυστύχημα έγινε στις 06:30 (τοπική ώρα· 01:30 ώρα Ελλάδας) κοντά στην πόλη Κικαλενγκά, όχι μακριά από την Μπαντούνγκ, στην επαρχία της ανατολικής Ιάβας, δήλωσε εκπρόσωπος της αστυνομίας, ο Ιμπραήμ Τόμπο.

Το δυστύχημα συνέβη περίπου 500 μέτρα (μέτρα) από τον σιδηροδρομικό σταθμό Cicalengka στην πόλη Bandung της Δυτικής Ιάβας, δήλωσε ο Ayep Hanapi, εκπρόσωπος της PT Kereta Api Indonesia, των εθνικών σιδηροδρόμων.

Είπε ότι η αμαξοστοιχία εξπρές Turangga που ταξίδευε από τη Σουραμπάγια, την πρωτεύουσα της επαρχίας της Ανατολικής Ιάβας, προς την Μπαντούνγκ χτύπησε μια προαστιακή αμαξοστοιχία που κατευθυνόταν προς το Πανταλαράνγκ από τον σταθμό Cicalengka.

Reporting Indonesia: 2 trains collided in Indonesia, three people died: “Two passenger trains collided in the morning on the Cikalengka - Haurpugur section on the Indonesian island of Java. 3 people died in the accident - the train driver, the driver's assistant and the steward. pic.twitter.com/M0FLcBDoP3 — godfather (@Truthgodfather) January 5, 2024

Τουλάχιστον τρεις άνθρωποι σκοτώθηκαν και αρκετοί άλλοι τραυματίστηκαν, δήλωσε ο εκπρόσωπος της αστυνομίας της Δυτικής Ιάβας Ιμπραχίμ Τόμπο.

Τηλεοπτικό βίντεο έδειχνε πολλά βαγόνια να έχουν ανατραπεί ή να έχουν καταστραφεί σοβαρά. Ένα βαγόνι έπεσε σε κοντινό ορυζώνα. Οι άνθρωποι ούρλιαζαν καθώς οι πανικόβλητοι επιβάτες προσπαθούσαν να βγουν από το τρένο. Κάποιοι περπατούσαν μέσα στα χωράφια μεταφέροντας βαλίτσες και άλλα αντικείμενα καθώς ασθενοφόρα μετέφεραν τους τραυματίες.

Περίπου 106 επιβάτες του προαστιακού τρένου και 54 του Turangga διασώθηκαν, δήλωσε ο Hery Marantika, επικεφαλής της Υπηρεσίας Έρευνας και Διάσωσης της Μπαντούνγκ.

Τα αίτια του ατυχήματος διερευνούνται.