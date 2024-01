Τουλάχιστον ένα άτομο έχασε τη ζωή του και δύο έχουν τραυματιστεί όταν ένοπλος άνοιξε πυρ σε λύκειο στην Αϊόβα των ΗΠΑ, σύμφωνα αστυνομικές πηγές, τις οποίες επικαλείται το αμερικανικό δίκτυο ABC.

Η περιοχή είναι πλέον «ασφαλής», σύμφωνα με τοπικούς αξιωματούχους.

Τις επόμενες ώρες αναμένονται ανακοινώσεις από τις τοπικές αρχές.

Σύμφωνα με το γραφείο του Σερίφη του Ντάλας, η αστυνομία ερευνά περιστατικό.

Πρόκειται για το Perry High School, το λύκειο της ομώνυμης περιοχής της Αϊόβα.

Να σημειώσουμε ότι στο στο Perry High School φοιτούν περίπου 1.785 μαθητές.

BREAKING: Shooting with multiple victims reported at Perry High School in Perry, Iowa pic.twitter.com/XuvFzpId50