Η πρωτεύουσα της Κίνας, δηλαδή το Πεκίνο, κατά τον Δεκέμβριο του 2023, έσπασε το ρεκόρ ωρών με θερμοκρασίες κάτω του μηδενός που χρονολογείται από το 1951, αφού ένα κύμα ψύχους σάρωσε μεγάλες περιοχές της χώρας και έφερε χιονοθύελλες στο πέρασμά του.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με το Reuters, oι βόρειες και βορειοανατολικές περιοχές της χώρας βίωσαν ένα ρεκόρ ψύχους τον Δεκέμβριο, με ορισμένες περιοχές στα βορειοανατολικά να φτάνουν τους -40 βαθμούς Κελσίου.

Μάλιστα, ένα μετεωρολογικό παρατηρητήριο στο Πεκίνο είχε καταγράψει περισσότερες από 300 ώρες θερμοκρασιών κάτω από το μηδέν από τις 11 Δεκεμβρίου, τις περισσότερες για τον μήνα από τότε που άρχισαν οι καταγραφές το 1951, σύμφωνα με κρατικά μέσα ενημέρωσης.

High-speed railway has brought new vitality to the ice and snow economy in Changbai Mountain in China's Jilin. #GLOBALink pic.twitter.com/Glb2CzLtKd

Ακόμα, η κινεζική πρωτεύουσα έχει υπομείνει εννέα συνεχόμενες ημέρες με θερμοκρασίες κάτω από τους -10 βαθμούς Κελσίου σε αυτό το διάστημα Αρκετές πόλεις στην επαρχία Χενάν της κεντρικής Κίνας, νοτιοδυτικά του Πεκίνου, βρίσκονται στη δίνη μιας χειμερινής κρίσης εφοδιασμού θέρμανσης, με τους προμηθευτές θερμικής ενέργειας στην πόλη Τζιαοζούο να βρίσκονται υπό πίεση για να διασφαλίσουν τον εφοδιασμό.

Δύο άλλες πόλεις, η Πουγιάνγκ και Πινγκντινγκσάν, είχαν αναστείλει την παροχή θερμότητας σε κυβερνητικές υπηρεσίες και διοικητικά ιδρύματα για να δώσουν προτεραιότητα στην οικιακή χρήση, όπως είχαν δηλώσει οι τοπικές κυβερνήσεις, επικαλούμενες εξαιρετικά τον κρύο καιρό.

Μάλιστα, το δριμύ ψύχος στην Κίνα – και δη στα βορειοανατολικά της χώρας - συνεχίζεται σε τέτοιο βαθμό και τον Ιανουάριο του 2024, που πάγωσαν τα βλέφαρα των κατοίκων στην επαρχία της Εσωτερικής Μογγολίας, όπως φαίνεται σε βίντεο το οποίο δημοσιοποίησε το Xinhua, δηλαδή το κρατικό ειδησεογραφικό πρακτορείο.

It's so cold that snow and frost are seen on eyelashes of female patrollers in China's Inner Mongolia. #horse #winter #InnerMongolia #China #frost #freezing #cold #weather #riding #Xinhua pic.twitter.com/Bhae6DJppe