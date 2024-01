Οι εκρήξεις έγιναν στην 4η επέτειο από την δολοφονία του Κασέμ Σουλεϊμανί του ανθρώπου που ήταν για πάνω από δύο δεκαετίες επικεφαλής της Δύναμης Quds, του βραχίονα ξένων επιχειρήσεων του Σώματος των Φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης (IRGC) και σκοτώθηκε σε αεροπορική επιδρομή των ΗΠΑ στο Ιράκ τον Ιανουάριο του 2020.

Σύμφωνα με τα διεθνή πρακτορεία, εκτός των 103 νεκρών έχουν τραυματιστεί και άλλοι 170 άνθρωποι.

Τα ιρανικά κρατικά μέσα ενημέρωσης ανέφεραν δύο εκρήξεις στην πόλη Κερμάν κοντά στο νεκροταφείο.

Ιρανός αξιωματούχος δήλωσε ότι ακόμα δεν έχει διευκρινιστεί αν οι εκρήξεις είναι αποτέλεσμα τρομοκρατικής ενέργειας ή αν είναι εκρήξεις από αγωγούς φυσικού αερίου, καθώς νωρίτερα αναπληρωτής κυβερνήτης της επαρχίας Κερμάν δήλωσε με σαφήνεια ότι πρόκειται για τρομοκρατική επίθεση.

Wow!



At least 73 dead, 170 injured in explosions near sGen. Qassem Soleimani’s tomb in Iran’s Kerman city: National Medical Services Organization



Via Anadolu



pic.twitter.com/l54gbSaryg — Ragıp Soylu (@ragipsoylu) January 3, 2024

Το ημιεπίσημο πρακτορείο ειδήσεων Nournews ανέφερε νωρίτερα πως «φιάλες αερίου εξερράγησαν στον δρόμο που οδηγεί στο κοιμητήριο». Το πρακτορείο ειδήσεων Mehr έκανε λόγο για δύο εκρηκτικούς μηχανισμούς που εξερράγησαν με τηλεκατευθυνόμενες συσκευές.

Η κρατική τηλεόραση έδειξε διασώστες της Ερυθράς Ημισελήνου να φροντίζουν τραυματίες στην τελετή, όπου εκατοντάδες Ιρανοί είχαν συγκεντρωθεί για την επέτειο του θανάτου του Σουλεϊμάν, αρχιτέκτονα των ιρανικών στρατιωτικών επιχειρήσεων στη Μέση Ανατολή.

Ορισμένα πρακτορεία ειδήσεων ανέφεραν ότι ο αριθμός των τραυματιών είναι πολύ μεγαλύτερος.

«Οι ομάδες μας ταχείας απόκρισης απομακρύνουν τους τραυματίες… Όμως υπάρχουν πλήθη που μπλοκάρουν δρόμους», δήλωσε στην κρατική τηλεόραση ο Ρεζά Φαλάχ, επικεφαλής της Ερυθράς Ημισελήνου στην επαρχία Κερμάν.

#BREAKING

Explosions during Soleimani 's anniversary in Kerman, #Iran

At least 20 were killed pic.twitter.com/a0zhKc9n7P — Aleph א (@no_itsmyturn) January 3, 2024

Υπενθυμίζεται ότι στις 3 Ιανουαρίου του 2020, ο Ιρανός στρατηγός Κασέμ Σουλεϊμανί, αρχιτέκτονας της ιρανικής στρατηγικής στη Μέση Ανατολή, σκοτώθηκε από πλήγμα αμερικανικού drone στη Βαγδάτη, έπειτα από επίθεση στην πρεσβεία των ΗΠΑ Ιρακινών φιλοϊρανών διαδηλωτών.

Ο τότε πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, ήταν εκείνος που διέταξε την εξόντωση του Σολεϊμανί, υποστηρίζοντας ότι ο στρατηγός σχεδίαζε μια επίθεση εναντίον Αμερικανών στην ιρακινή πρωτεύουσα.

Το Ιράν απάντησε τότε, εκτοξεύοντας, λίγες ημέρες αργότερα, πυραύλους σε ιρακινές βάσεις όπου σταθμεύουν Αμερικανοί στρατιώτες.

#BREAKING At least 20 people died following explosions in Iran’s city of Kerman near a cemetery where slain commander Qassem Soleimani is buried, state TV reports. pic.twitter.com/wd7iCIfqwx — Clash Report (@clashreport) January 3, 2024

Αφού υπηρέτησε στον πόλεμο Ιράν-Ιράκ (1980-1988), ο Σουλεϊμανί ανήλθε γρήγορα στην κλίμακα της ιεραρχίας και έγινε επικεφαλής της Δύναμης Κοντς των Φρουρών της Επανάστασης, που έχει επιφορτιστεί με τις εξωτερικές επιχειρήσεις της Ισλαμικής Δημοκρατίας.