Οι εκρήξεις έγιναν στην 4η επέτειο από την δολοφονία του Κασέμ Σουλεϊμανί του ανθρώπου που ήταν για πάνω από δύο δεκαετίες επικεφαλής της Δύναμης Quds, του βραχίονα ξένων επιχειρήσεων του Σώματος των Φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης (IRGC) και σκοτώθηκε σε αεροπορική επιδρομή των ΗΠΑ στο Ιράκ τον Ιανουάριο του 2020.

Τα ιρανικά κρατικά μέσα ενημέρωσης ανέφεραν δύο εκρήξεις στην πόλη Κερμάν κοντά στο νεκροταφείο.

Το ιρανικό κρατικό πρακτορείο ειδήσεων IRNA μετέδωσε νωρίτερα ότι 15 άνθρωποι τραυματίστηκαν εξαιτίας των εκρήξεων, η αιτία των οποίων παραμένει ασαφής.Το πρακτορείο ειδήσεων Tasnim μετέδωσε ότι μεγάλος αριθμός ασθενοφόρων έχει φτάσει στον τόπο του συμβάντος.

#BREAKING

Explosions during Soleimani 's anniversary in Kerman, #Iran

At least 20 were killed pic.twitter.com/a0zhKc9n7P