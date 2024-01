Ο Βρετανός πρωθυπουργός εξέφρασε τα συλλυπητήριά του «σε όλους εκείνους τους Ουκρανούς που σκοτώθηκαν και τραυματίστηκαν στις βάρβαρες ρωσικές αεροπορικές επιδρομές κατά την περίοδο των Χριστουγέννων».

Ο Ρίσι Σούνακ επανέλαβε τη σταθερή θέση του Ηνωμένου Βασιλείου να στέκεται στο πλευρό της Ουκρανίας, κάτι που όπως είπε θα συνεχιστεί καθ’ όλη τη διάρκεια του 2024 και στο μέλλον. «Οι ηγέτες συζήτησαν τις πρόσφατες εξελίξεις στη σύγκρουση, συμπεριλαμβανομένης της προόδου στη Μαύρη Θάλασσα και της επιτυχίας της ουκρανικής αεράμυνας, που ενισχύεται από πυραύλους εδάφους-αέρος που παρέχονται από το Ηνωμένο Βασίλειο».

Ο Ρίσι Σούνακ έδωσε εντολή για τη συνέχιση παροχής στρατιωτικής και διπλωματικής υποστήριξης στην Ουκρανία, μεταξύ άλλων μέσω περαιτέρω παραδόσεων οπλικών συστημάτων.

«Αυτές οι εκτεταμένες επιθέσεις στις πόλεις της Ουκρανίας δείχνουν ότι ο Πούτιν δεν θα σταματήσει τίποτα για να επιτύχει τον στόχο του να εξαλείψει την ελευθερία και τη δημοκρατία.

Δεν θα τον αφήσουμε να κερδίσει.

Πρέπει να συνεχίσουμε να στεκόμαστε στο πλευρό της Ουκρανίας – για όσο χρόνο χρειαστεί» έγραψε και στον λογαριασμό του στο Χ ποστ'αροντας σχετική ανάρτηση του Ουκρανού Προέδρου Ζελένσκι που αποτυπώνει με τον πλέον γλαφυρό ρόπο το ρωσικό-δίσως τέλος μακελειό στην ουκρανική επικράτεια

These widespread attacks on Ukraine's cities show Putin will stop at nothing to achieve his aim of eradicating freedom and democracy.



We will not let him win.



We must continue to stand with Ukraine – for as long as it takes. https://t.co/cf6aDNwPjD