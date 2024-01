Πλάνα του ραδιοτηλεοπτικού φορέα NHK έδειχναν φλόγες να βγαίνουν από τα παράθυρα του αεροσκάφους και κάτω από αυτό.

Ο διάδρομος προσγείωσης είχε επίσης πάρει φωτιά.

Ο ραδιοτηλεοπτικός φορέας μετέδωσε ότι στο αεροσκάφος επέβαιναν περίπου 400 άτομα, συμπεριλαμβανομένων επιβατών και μελών του πληρώματος, αλλά όλοι μπόρεσαν να απομακρυνθούν.

Συγκεκριμένα στο αεροπλάνο επέβαιναν 367 επιβάτες και 12 μέλη του πληρώματος.

Η αιτία της πυρκαγιάς παρέμεινε επίσης άγνωστη, αλλά ενδέχεται να οφείλεται σε σύγκρουση σκάφους της ιαπωνικής ακτοφυλακής με το αεροπλάνο της JAL, το οποίο εκτελούσε πτήση από το αεροδρόμιο New Chitose στο Χοκάιντο.

Πλάνα του NHK έδειχναν φλόγες να αναδύονται κοντά στην περιοχή του κινητήρα του αεροπλάνου και πυροσβέστες να δίνουν μάχη με τη φωτιά.

Ανέφερε επίσης ότι το αεροπλάνο, JAL 516, είχε απογειωθεί από το Χοκάιντο.

