Συνολικά 21 σεισμοί μεγέθους άνω των 4,0 βαθμών σημειώθηκαν λίγο μετά τις 4 το απόγευμα τοπική ώρα (7 π.μ. ώρα Ελλάδας) και τα πρώτα κύματα τσουνάμι ύψους άνω του ενός μέτρου έχουν ήδη αρχίσει να χτυπούν τις βόρειες ακτές της κεντρικής Ιαπωνίας.

Βίντεο που κοινοποιήθηκαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και μεταδόθηκαν από την ιαπωνική τηλεόραση έδειξαν πώς κατέρρευσαν κτίρια στο Σουζού, μια πόλη κοντά στο επίκεντρο του μεγαλύτερου σεισμού, ενώ εμφανίστηκαν τεράστιες ρωγμές στους δρόμους.

Η μετεωρολογική υπηρεσία της χώρας ανέφερε ότι τα πρώτα μεγάλα κύματα έπληξαν το λιμάνι Γουατζίμα στο νομό Ισικάουα στις 16:21 τοπική ώρα, μόλις έπεσε το σκοτάδι στην περιοχή, ενώ αναμένονται πολλά ακόμη τα επόμενα λεπτά και ώρες.

Η Ιαπωνία προετοιμάζεται τώρα για κύματα ύψους έως και 5 μέτρων που θα χτυπήσουν αργότερα σήμερα.

Μια μεγάλη προειδοποίηση για τσουνάμι εκδόθηκε για την Ισικάουα, καθώς και συναγερμοί ή συμβουλές για τσουνάμι χαμηλότερου επιπέδου για την υπόλοιπη δυτική ακτή του νησιού Χονσούου, καθώς ο ιαπωνικός δημόσιος ραδιοτηλεοπτικός φορέας NHK TV κάλεσε τους ανθρώπους να καταφύγουν σε υψηλές περιοχές ή στην κορυφή κοντινών κτιρίων.

Το υπουργείο Εκτάκτων Αναγκών της Ρωσίας δήλωσε ότι τμήματα της δυτικής ακτής της νήσου Σαχαλίν, που βρίσκεται κοντά στην Ιαπωνία στη ρωσική ακτή του Ειρηνικού, απειλούνται επίσης με τσουνάμι και ότι ο τοπικός πληθυσμός εκκενώνεται, μετέδωσε το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων TASS.

Η ιαπωνική κυβέρνηση θα παραχωρήσει συνέντευξη Τύπου αργότερα εντός της ημέρας, ενώ οι αναφορές για τυχόν ζημιές δεν είναι άμεσα διαθέσιμες.

{https://www.youtube.com/watch?v=F9dyZUHa9Ws}

Οι φόβοι αυξάνονται ότι οι παράκτιοι πυρηνικοί σταθμοί της Ιαπωνίας θα μπορούσαν να επηρεαστούν από τον σεισμό.

Όμως οι φορείς εκμετάλλευσης επιβεβαίωσαν ότι δεν έχουν εντοπιστεί ακόμη προβλήματα.

Η Ιαπωνία έχει αυστηρούς κατασκευαστικούς κανονισμούς που αποσκοπούν να διασφαλίσουν ότι τα κτίρια μπορούν να αντέξουν ισχυρούς σεισμούς και πραγματοποιεί τακτικά ασκήσεις έκτακτης ανάγκης για να προετοιμαστεί για ένα μεγάλο τράνταγμα.

Όμως η χώρα στοιχειώνεται από τη μνήμη ενός τεράστιου υποθαλάσσιου σεισμού μεγέθους 9,0 βαθμών στα ανοικτά της βορειοανατολικής Ιαπωνίας τον Μάρτιο του 2011, ο οποίος προκάλεσε τσουνάμι που άφησε πίσω του περίπου 18.500 νεκρούς ή αγνοούμενους.

Το τσουνάμι του 2011 προκάλεσε επίσης την κατάρρευση τριών αντιδραστήρων στον πυρηνικό σταθμό της Φουκουσίμα, προκαλώντας τη χειρότερη μεταπολεμική καταστροφή της Ιαπωνίας και το σοβαρότερο πυρηνικό ατύχημα μετά το Τσέρνομπιλ.

Τον Μάρτιο του 2022, ένας σεισμός μεγέθους 7,4 βαθμών στα ανοικτά των ακτών της Φουκουσίμα συγκλόνισε μεγάλες περιοχές της ανατολικής Ιαπωνίας, σκοτώνοντας τρεις ανθρώπους.

Η πρωτεύουσα Τόκιο καταστράφηκε από έναν τεράστιο σεισμό πριν από έναν αιώνα, το 1923.

Major Tsunami Warning – 1/1, 4:22pm

The Tsunami Warning has been upgraded to a Major Tsunami Warning. Waves of up to 5m are expected. Those near coastal areas, rivers, or lakes should evacuate to higher ground immediately. #tsunami pic.twitter.com/gKEUNQapTO