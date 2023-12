Σοκαριστικό βίντεο δείχνει τη στιγμή που τρεις ένοπλοι έστησαν ενέδρα σε όχημα στο Κουίνς το βράδυ της Τρίτης, σκοτώνοντας μια μητέρα που καθόταν στη θέση του συνοδηγού και τραυματίζοντας τον οδηγό.

Η Clarisa Burgos, 28 ετών, βρισκόταν σε ένα μαύρο Honda sedan που είχε σταματήσει κοντά στην 127η οδό και τη λεωφόρο Liberty στο Richmond Hill, όταν αυτή και ο 39χρονος άνδρας οδηγός δέχθηκαν πυρά λίγο πριν από τα μεσάνυχτα.

Η Burgos πυροβολήθηκε μία φορά στο κεφάλι και πέθανε επί τόπου, σύμφωνα με την αστυνομία.

Σύμφωνα με την New York Post, η Burgos βρισκόταν στο αυτοκίνητο και με τον 4χρονο γιο της.

NEW: Three armed thugs ambush and kill 28 year old woman Clarisa Burgos in New York City.



You can thank NYC’s soft on crime policies for this.



Burgos and a 39 year old driver were both shot. The driver was shot multiple times in the torso and survived.



Burgos was shot in the… pic.twitter.com/GWMP9SmDi3