Η αστυνομία δεν έδωσε λεπτομέρειες σχετικά με το πιθανό κίνητρο των πυροβολισμών.

Ο υπουργός Εσωτερικών δήλωσε την Πέμπτη ότι οι ερευνητές δεν υποπτεύονται σύνδεση με κάποια εξτρεμιστική ιδεολογία ή ομάδα.

Καθώς οι Αρχές συνεχίζουν τις έρευνες για τα κίνητρα του δράστη, εκατοντάδες άνθρωποι, ανάμεσά τους και ο πρωθυπουργός Πιετρ Φιάλα, αφήνουν κεριά και λουλούδια έξω από το πανεπιστήμιο στη μνήμη των θυμάτων.

Πρόκειται για την πλέον αιματηρή επίθεση, που έχει σημειωθεί στη χώρα και η κυβέρνηση κήρυξε ημέρα εθνικού πένθους την 23η Δεκεμβρίου.

Η αστυνομία δήλωσε την Παρασκευή ότι έχει ενισχύσει την ασφάλεια στα σχολεία και σε άλλους «πιθανούς στόχους», συνήθως δημόσιες εγκαταστάσεις που είναι δύσκολο να ασφαλιστούν, σε ένα προληπτικό μέτρο τουλάχιστον μέχρι την 1η Ιανουαρίου.

Οι πρυτάνεις των πανεπιστημίων δήλωσαν επίσης ότι συνεργάζονται με τις αστυνομικές αρχές για την αύξηση της ασφάλειας των πανεπιστημιουπόλεων.

Νέο βίντεο από την έφοδο της αστυνομίας στο πανεπιστήμιο όπου έγινε το μακελειό στην Πράγα έδωσαν στην δημοσιότητα οι Αρχές. Στο βίντεο φαίνονται τα όσα έχει καταγράψει κάμερα σώματος των αστυνομικών, από την ομάδα που μπήκε στο Πανεπιστήμιο του Καρόλου στην Πράγα.

Οι αστυνομικοί φαίνεται να ψάχνουν τον δράστη για να τον ακινητοποιήσουν, «ορμώντας» μέσα στο κτήριο αλλά τελικά τον βρίσκουν νεκρό. Φωνάζουν σε κόσμο να φύγει και τον βοηθούν να το κάνει με ασφάλεια.

Η αστυνομία ανακοίνωσε ότι ο 24χρονος δράστης της επίθεσης, αυτοκτόνησε, αφού πυροβόλησε και σκότωσε 13 ανθρώπους και τραυμάτισε 25 στην Σχολή Καλών Τεχνών του Πανεπιστημίου του Καρόλου.

