Σήμερα, Πέμπτη 21 Δεκεμβρίου, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή κατέβαλε την τελική δόση 1,5 δισεκατομμυρίων ευρώ στο πλαίσιο του πακέτου Μακροοικονομικής Χρηματοοικονομικής Βοήθειας για την Ουκρανία, ανεβάζοντας τη συνολική στήριξη στα 18 δισεκατομμύρια ευρώ το 2023.

Με αυτό το μέσο, η ΕΕ βοήθησε την Ουκρανία να καλύψει τις άμεσες χρηματοδοτικές της ανάγκες το 2023 μέσω σταθερής, προβλέψιμης και σημαντικής οικονομικής στήριξης. Αυτή η υποστήριξη, επίσης, θα βοηθήσει την Ουκρανία να συνεχίσει να πληρώνει μισθούς και συντάξεις και να διατηρήσει τις βασικές δημόσιες υπηρεσίες σε λειτουργία, όπως νοσοκομεία, σχολεία και στέγαση για άτομα που μετεγκαταστάθηκαν. Επιπλέον, θα επιτρέψει στην Ουκρανία να διασφαλίσει τη μακροοικονομική σταθερότητα και να αποκαταστήσει κρίσιμες υποδομές που καταστράφηκαν από τη Ρωσία στον επιθετικό της πόλεμο, όπως ενεργειακές υποδομές, συστήματα ύδρευσης, δίκτυα μεταφορών, δρόμοι και γέφυρες.

Η σημερινή πληρωμή έρχεται αφού η Επιτροπή διαπίστωσε στις 14 Δεκεμβρίου ότι η Ουκρανία έχει εφαρμόσει επιτυχώς τους συμφωνηθέντες όρους πολιτικής και συμμορφώθηκε με τις απαιτήσεις υποβολής εκθέσεων, οι οποίες αποσκοπούν στη διασφάλιση της διαφανούς και αποτελεσματικής χρήσης των κεφαλαίων.

