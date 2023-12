Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας (ΠΟΥ) δήλωσε σήμερα ότι στη Βόρεια Γάζα δεν έμεινε κανένα λειτουργικό νοσοκομείο λόγω έλλειψης καυσίμων, προσωπικού και προμηθειών.

«Αυτή τη στιγμή δεν έχουν απομείνει λειτουργικά νοσοκομεία στο βόρειο τμήμα», δήλωσε ο Ρίτσαρντ Πεέπερκορν, εκπρόσωπος του ΠΟΥ στη Γάζα, σε δημοσιογράφους μέσω βιντεοσύνδεσης από την Ιερουσαλήμ.

«Το νοσοκομείο Αλ-Αχλί ήταν το τελευταίο αλλά τώρα είναι λειτουργικό στον ελάχιστο βαθμό».

Al-Ahli Arab Hospital is a “shell” of its former self due to lack of fuel, staff, supplies – @WHO/@UN mission to north #Gaza finds.



WHO and UN partners undertook another high-risk joint mission today to Al-Ahli Arab and Al-Shifa hospitals in northern Gaza.



Our teams delivered… pic.twitter.com/tlSI3gbawA