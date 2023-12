Σοκ έχει προκαλέσει στις ΗΠΑ η είδηση ότι ένα 3χρονο αγόρι δίνει μάχη για τη ζωή του, μετά από την άγρια επίθεση που δέχθηκε από έναν 12χρονο που τον φρόντιζε.

Όλα έγιναν στις 29 Νοεμβρίου, όταν ο 12χρονος είχε αναλάβει να προσέχει το μικρό αγόρι. Μάλιστα ο δράστης είναι ο θετός γιος του πρώην συζύγου της μητέρας του 3χρονου αγοριού.

3-year-old Noah Brown has been at Riley Children's Hospital since the evening of Nov. 29.



A 12-year-old boy has been arrested by IMPD in connection to the assault. MORE:https://t.co/mLrN31GI2G