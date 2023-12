Η ειδική σύνοδος της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ που θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη έρχεται μετά την επίκληση από την Αίγυπτο και τη Μαυριτανία του ψηφίσματος 377 «Ενωμένοι για την ειρήνη».

Ταυτόχρονα, ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας, (ΠΟΥ), ζήτησε «άμεση, ανεμπόδιστη» πρόσβαση στη Γάζα, καθώς ο επικεφαλής του χαρακτήρισε την τρέχουσα κατάσταση «καταστροφική».

{https://www.youtube.com/watch?v=8CIhCII92xY}

Τρία αεροσκάφη του Κατάρ που μετέφεραν 116 τόνους βοήθειας για τους Παλαιστίνιους στη Γάζα έφτασαν στην Αίγυπτο, ανέφερε το υπουργείο Εξωτερικών του Κατάρ σε ανάρτησή του στο Χ.

Τα αεροσκάφη μετέφεραν τρόφιμα και ιατρικές προμήθειες που παρείχαν το Ταμείο του Κατάρ για την Ανάπτυξη (QFFD), η Εταιρεία Ερυθράς Ημισελήνου του Κατάρ (QRCS) και η φιλανθρωπική οργάνωση του Κατάρ, ανέφερε το ΥΠΕΞ.

Οι προμήθειες παραδόθηκαν στο διεθνές αεροδρόμιο Ελ Αρίς της Αιγύπτου, προκειμένου να προετοιμαστούν για να μεταφερθούν στη Γάζα, ανέφερε η ανάρτηση, προσθέτοντας ότι η παράδοση αυτή ανεβάζει τη συνολική ποσότητα βοήθειας από το Κατάρ προς τη Γάζα σε 1.362 τόνους.

«Η βοήθεια έρχεται στο πλαίσιο της πλήρους υποστήριξης του κράτους του Κατάρ προς τον αδελφό παλαιστινιακό λαό κατά τη διάρκεια των δύσκολων ανθρωπιστικών συνθηκών», ανέφερε το ΥΠΕΞ.

Ακολουθούν οι τελευταίες εξελίξεις:

Η αποστολή της Αιγύπτου στα Ηνωμένα Έθνη κοινοποίησε το κείμενο του σχεδίου ψηφίσματος της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ που καλεί σε άμεση ανθρωπιστική κατάπαυση του πυρός.

«Αυτή η αιματοχυσία πρέπει να σταματήσει αμέσως», ανέφερε ο Οσάμα Αμπντέλ Χάλεκ, εκπρόσωπος της Αιγύπτου στον ΟΗΕ, σε ανάρτησή του στο X.

Το σχέδιο ψηφίσματος της Γενικής Συνέλευσης χρησιμοποιεί παρόμοια διατύπωση με ένα ψήφισμα του Συμβουλίου Ασφαλείας στο οποίο ασκήθηκε βέτο από τα ΗΑ την Παρασκευή και το οποίο αναμένεται να τεθεί σε ψηφοφορία την Τρίτη.

Η Γενική Συνέλευση των 193 μελών υιοθέτησε ένα ψήφισμα που καλεί για μια "άμεση, μόνιμη και διαρκή ανθρωπιστική εκεχειρία που θα οδηγήσει σε παύση των εχθροπραξιών" στις 27 Οκτωβρίου.

As current Chairs of the #Arab & #OIC Groups, I sent a letter, with Amb Sidi M. Laghdaf, PR of @MauritaniaUN, to the @UN_PGA requesting the resumption of the #UNGA Tenth Emergency Special Session #ESS10, following the veto on a draft resolution calling for a ceasefire at the… pic.twitter.com/51M3VfXdOx